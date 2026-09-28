Минобороны обязало продолжать выплаты семьям пропавших без вести

Министерство обороны Украины обязало воинские части не прекращать выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих только на основании документов о опознании тела. Выплаты должны продолжаться до вступления в силу решения суда о признании военного безвестно отсутствующим или до составления актовой записи о смерти.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Выплаты семьям пропавших без вести

Речь идет о вступлении в силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или составлении актовой записи о смерти. Сам факт опознания тела или наличие других документов, не предусмотренных законодательством, не может служить основанием для прекращения выплат.

Соответствующее отдельное поручение №4264/уд от 23 сентября 2026 года Минобороны уже довело до органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций.

В ведомстве отметили, что ранее в отдельных воинских частях выплаты могли быть приостановлены после получения документов о опознании тела. В то же время законодательство не определяет такие документы как самостоятельное основание для прекращения денежного довольствия.

Когда прекращаются выплаты

Денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего выплачивается ежемесячно из приказа командира или руководителя соответствующей воинской части, учреждения или организации.

Выплаты должны продолжаться до вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или до даты составления актовой записи о смерти. Предельным сроком выплат является день исключения военнослужащего из списков личного состава.

В Минобороны подчеркнули, что опознание тела и государственная регистрация смерти являются разными юридическими процедурами. Для прекращения выплат необходимо именно предусмотренное законом юридическое основание.

Следующим шагом должно стать внесение соответствующих изменений в приказ Минобороны №280. Документ должен четко определить, что исключение военнослужащего из списков личного состава в связи с кончиной осуществляется на основании актовой записи о смерти.

Решение Минобороны основывается на законе о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей и правительственном порядке выплат пленным, интернированным и пропавшим без вести военнослужащим.

Ранее мы сообщали, что в Украине упростили процедуру получения удостоверений для семей пропавших без вести военных: судебное решение о гибели теперь достаточно основанием без требования постановления ВЛК.