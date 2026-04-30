Семьям пропавших без вести военных упростили доступ к льготам: что изменилось

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Новые правила для семей защитников

В Украине упростили процедуру получения удостоверений для семей пропавших без вести военных, дающих право на социальные льготы.

Теперь судебное решение об объявлении лица умершим или установлении факта гибели признается достаточным основанием для выдачи такого удостоверения. В связи с этим предоставлять постановление военно-врачебной комиссии больше не требуется, если факт гибели уже подтвержден судом.

В то же время заявители должны подать другие необходимые документы, в частности выписку из приказа и подтверждение обстоятельств смерти.

Соответствующие изменения были поддержаны Кабинетом Министров Украины по инициативе Министерства обороны Украины. Цель новшеств — упростить доступ семей военных к льготам и уменьшить бюрократические процедуры.

