Кто из военнослужащих обязательно должен подать декларацию о доходах: перечень должностей
С 1 января 2026 года начался очередной этап подачи деклараций о доходах за предыдущий год. Министерство назвало категории военнослужащих, которые обязательно должны ежегодно представлять отчетность и тех, кто освобожден от этого.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Кто должен подать отчет о доходах?
Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.
В этот список входят:
- министры и их заместители;
- военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
- члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (включая командированных);
- военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
- лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.
Кто освобожден от подачи деклараций?
Согласно закону на период действия военного положения освобождены от представления деклараций следующие категории:
- военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
- мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
- работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
Важно помнить, что основной срок отчетности для обязанных категорий длится до весны.
Напомним, каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.