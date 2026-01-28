Кто из военнослужащих обязательно должен подать декларацию о доходах: перечень должностей

С 1 января 2026 года начался очередной этап подачи деклараций о доходах за предыдущий год. Министерство назвало категории военнослужащих, которые обязательно должны ежегодно представлять отчетность и тех, кто освобожден от этого.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Кто должен подать отчет о доходах?

Для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. В то же время, законодательством установлено, что отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже в условиях действия военного положения.

В этот список входят:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

члены военно-врачебных и врачебно-летних комиссий (включая командированных);

военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Кто освобожден от подачи деклараций?

Согласно закону на период действия военного положения освобождены от представления деклараций следующие категории:

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Важно помнить, что основной срок отчетности для обязанных категорий длится до весны.

Напомним, каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.