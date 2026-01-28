Запланована подія 2

Хто з військовослужбовців обовʼязково має подати декларацію про доходи: перелік пасад

ЗСУ
Певні категорії військовослужбовців повинні подати декларацію про доходи. / Офіс президента

З 1 січня 2026 року розпочався черговий етап подання декларацій про доходи за попередній рік. Міністерство назвало категорії військовослужбовців, які обов’язково мають щорічно подавати звітність та тих, хто звільнений від цього.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Хто має подати звіт про доходи?

Наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану.

До цього списку входять:

  • міністри та їхні заступники; 
  • військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими); 
  • члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими); 
  • військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони); 
  • особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Хто звільнений від подачі декларацій?

Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій наступні категорії:

  • військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу); 
  • мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу; 
  • працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Важливо пам’ятати, що основний термін звітування для зобов’язаних категорій триває до весни.

Нагадаємо, кожен військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році правила нарахування та підстави для виплат чітко регламентовані Міноборони, щоб підтримка вчасно доходила до тих, хто її найбільше потребує.

Автор:
Тетяна Ковальчук