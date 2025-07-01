Зеленський підписав закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки: деталі

Президент Володимир Зеленський 1 липня підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Метою закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Надання військовослужбовцям відпусток, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцямнадаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10календарних днів.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає — кошти передаються у спадщину.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку.