Зеленский подписал закон о компенсациях военнослужащим за неиспользованные отпуска: детали

Президент Владимир Зеленский 1 июля подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Верховной Рады Украины.

Целью закон в "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" является гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Предоставление военнослужащим отпусков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, осуществляется при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения. Отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам военнослужащим предоставляются с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет – средства передаются по наследству.

Напомним, в марте Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск.