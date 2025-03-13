- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рада поддержала компенсацию военным за неиспользованные отпуска
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"За" проголосовали 290 народных депутатов. Теперь документ должен пройти рассмотрение во втором чтении.
О законопроекте
Согласно предложенным изменениям, военнослужащие, которые не смогли использовать ежегодные основные, дополнительные и социальные отпуска в особый период с момента мобилизации, получат денежную компенсацию. Выплата будет производиться в год их увольнения со службы.
Целью законопроекта является гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его реализация не потребует дополнительных расходов из госбюджета.
Об обеспечении ВСУ
Ранее сообщалось, что военные смогут жаловаться на некачественные продукты онлайн. ИТ-система DOT-Chain позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.
Добавим, "Государственный оператор тыла" представил DOT-Chain – инновационную ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ. Ее основная задача – сделать процесс обеспечения военных более легким и быстрым.
Заметим, что Минобороны ужесточает контроль качества для продовольственной службы ВСУ.