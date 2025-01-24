На Львовщине военные могут взять ипотеку "єОселя" под 0% уже в пяти банках

Программа компенсации касается не всех военных, в то же время среди претендентов есть пограничники и полицейские.

Во Львовской области военнослужащим некоторые банки уже выдают безпроцентные кредиты. Теперь они смогут получить кредит "єОселя" на покупку жилья под 0% еще в двух банках.

В рамках программы компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам Львовская ОВА подписала соглашения с Сэнс Банком и Скай Банком, сообщили на брифинге во Львовской ОВА.

Скай Банк и Сенс Банк присоединились к программе, которая усиливает действие государственной программы "єОселя" и позволяет снизить процентную ставку по ипотечным кредитам на 3% военнослужащим ВСУ по контакту, силовикам, ветеранам войны и членам их семей.

В прошлом году в программу компенсации присоединились три банка — ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк.

Как отметила и.о. директора департамента экономической политики ЛОВА Галина Широчук, в прошлом году упомянутой программой охватили 400 заемщиков. В этом году на программу увеличили финансирование до 15 млн. грн., тогда как в прошлом году на нее выделяли 11,8 млн. грн.

О% для военных: условия льготной ипотеки с компенсацией процентов

Что касается условий, они стандартны во всех банках. Это – возможность получить кредит максимально на 12 лет под процентную ставку в зависимости от того, соответствует ли клиент льготной категории или массовому сегменту.

"Это может быть на 7% в течение первых десяти лет или 3% годовых на первые десять лет кредитования. Если клиент подпадает под льготную категорию в рамках региональной программы ипотечного кредитования, то он также будет получать компенсацию на эти оставшиеся 3%", — подчеркнул он. руководитель по методологии и построению сотрудничества по ипотечному кредитованию АО "Сенс Банк" Назар Вихованский.

Другими словами, фактически для клиента этот кредит будет беспроцентным, добавил представитель банка.

Кто может получить компенсацию на ипотеку под 0%

Как указано в программе компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам отдельных категорий граждан во Львовской области, удешевление кредитов на приобретение жилья, взятых в рамках государственной программы "єОселя" касается следующих категорий:

военнослужащих ВСУ по контракту,

работников СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны и Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, ГСЧС,

сотрудников Службы судебной охраны,

полицейских и членов их семей

Эти категории соискателей могут получить ипотечный кредит в банках без процентов.

Для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов войны, а также погибших защитников процентную ставку снизили до 4% годовых.

Ипотека под 0%: как получить дополнительную компенсацию

Чтобы получить дополнительную компенсацию в рамках областной программы, нужно:

Подать заявку в Действия на ипотеку "єОселя" и получить подтверждение.

Выбрать один из банков-партнеров: Сбер, Приват, Укргазбанк, Смысл или Скай Банк.

Выбрать квартиру в любом населённом пункте Львовской области.

Заключить соглашение с избранным банком и добавить заявление получения дополнительной компенсации процентов из областного бюджета.

Delo.ua писало накануне о том, что популярная льготная ипотека "єОселя" снова начала принимать заявки после месячного перерыва.