Три лайфхака, как платить еще меньше по єОселі

Слабое место государственной ипотеки – дорогостоящее оформление, поэтому следует воспользоваться способами оптимизации расходов.

Оформление ипотеки "єОселя" обычно превышает 70 тысяч гривен - за сборы и многочисленные дополнительные расходы. А в случае программы под 7% еще дороже – более 100 тысяч.

Впрочем, есть способы оптимизировать расходы не только на оформление, но и на возмещение процентов.

Во-первых, клиенты программы "єОселя" имеют возможность вернуть 1% от части стоимости квартиры - фактически это возврат суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

Правда, на возмещение имеют право только покупатели, которые не зарегистрированы в квартирной очереди и впервые приобрели жилье.

Стоимость сбора можно вернуть, обратившись после оформления ссуды с заявлением в Пенсионный фонд с такими документами.

договор купли-продажи недвижимости,

копия платежного поручения об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование,

копия паспорта, идентификационного кода

На возврат сбора после подачи документов обычно требуется месяц. В случае отказа право на возврат можно обжаловать в суде - тогда процедура продлится до трех месяцев. Если Пенсионный фонд подаст апелляционную жалобу на решение суда, процедура может продлиться еще на несколько месяцев.

Во-вторых, участники "єОселі" могут воспользоваться налоговой скидкой от суммы уплаченных по ипотеке процентов. Возвратить часть уплаченного налога на доходы могут только наемные работники.

"Под налоговую скидку не подпадают военные и правоохранители, работники СБУ, прокуратуры, ГСЧС, пенитенциарной службы. ФЛП также не имеют права на скидку. Однако ею может воспользоваться любой из наемных работников. Особенно полезной налоговая скидка будет для учителей и врачей государственных медучреждений, которые являются именно наемными работниками", - пояснила финансовый консультант Марина Довнич.

Для оформления скидки необходимы следующие документы:

справка о доходах - ее заказывают у работодателя, либо онлайн из собственного кабинета на сайте налоговой, либо через веб-версию "Действия",

копия договора с банком по ипотеке,

копия договора купли-продажи, заключенного с физлицом или юридической организацией,

платежки с разделенными отдельными суммами погашения тела кредита и процентов,

паспорт и налоговый номер,

выписка из банка с реквизитами платежной карты для возврата средств (с номером IBAN).

Общая сумма не может превышать сумму годовой зарплаты в текущем году и предоставляется только на 10 лет подряд – это главное ограничение суммы возврата. Каждый год следует снова подавать документы и оформлять скидку.

Рассчитать сумму скидки можно умножив 18% на сумму уплаченных процентов за год, но при этом учитывая ограничения по зарплате.

"Если у покупателя зарплата условно 10 тыс. грн, за год он получит 120 тыс. грн, даже если сумма по процентам больше, он получит 18% от 120 тыс. – то есть 21 600 грн. Если же у клиента меньше зарплата, чем 120 тыс. грн в год, он получит процент меньшей суммы", - пояснила Довнич.

В третьих, военные и некоторые льготные категории могут воспользоваться программами компенсации процентов для военных в некоторых регионах Украины. За последний месяц ряд обладминистраций заявили, что частично будут компенсировать ставки по программе "єОселя". Банки-участники заключили договоры с рядом ОГА и местными властями.

"ПриватБанк" уже подписал соглашения с Криворожским горсоветом, Одесской и Львовской ОГА. Договор позволит контрактникам получить жилье в кредит беспроцентно - 3% годовых будет выплачиваться за счет средств областного бюджета. Криворожский горсовет будет компенсировать ставку для правоохранителей, медиков, учителей, научных или научно-педагогических работников.

"Сбербанк" договорился о компенсации процентной ставки с Одесской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой ОГА, а также Криворожским горсоветом. Компенсация будет предоставляться льготным категориям граждан в зависимости от условий, согласованных с каждой обладминистрацией или горсоветом.

"Укргазбанк" имеет аналогичные соглашения с Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской обладминистрациями.

Больше об оформлении ипотеки читайте в статье Delo.ua "Оформление єОселі. Налоги, сборы и дополнительные расходы: кто за что платит".