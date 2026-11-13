Закупочные цены на свиней живым весом на 16-22 ноября 2026 года

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 16-22 ноября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 60-61 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Большинство товарных партий в октябре закупали по 71-73 грн/кг, отклонения от указанного ценового диапазона встречались точечно и не превышали 1 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 72,19 грн/кг.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (66,45 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,50 евро/кг (25,17 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,26 злотых/кг (48,71 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (42,30 – 57,17 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире

1,48 (-4%) €/кг в ЕС;

1,34 (-7%) €/кг в Бразилии;

0,89 (-32%) €/кг в США;

1,06 (-5%) €/кг в Канаде.

Цены на продукцию продолжают снижаться на ключевых мировых рынках, в частности, в ЕС, США, Канаде и странах Латинской Америки.