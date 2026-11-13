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Закупочные цены на свиней живым весом на 16-22 ноября 2026 года
Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 16-22 ноября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".
Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 60-61 грн/кг на следующей неделе.
Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).
Текущие цены на свинину живым весом в Украине
Большинство товарных партий в октябре закупали по 71-73 грн/кг, отклонения от указанного ценового диапазона встречались точечно и не превышали 1 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 72,19 грн/кг.
Цена живого веса свиней в мире
На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,32 евро/кг (66,45 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,50 евро/кг (25,17 грн/кг). Цены указаны без НДС.
На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,26 злотых/кг (48,71 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,70 – 5,00 злотых/кг (42,30 – 57,17 грн/кг).
Динамика цен в мире
- 1,48 (-4%) €/кг в ЕС;
- 1,34 (-7%) €/кг в Бразилии;
- 0,89 (-32%) €/кг в США;
- 1,06 (-5%) €/кг в Канаде.
Цены на продукцию продолжают снижаться на ключевых мировых рынках, в частности, в ЕС, США, Канаде и странах Латинской Америки.