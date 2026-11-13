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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 16-22 листопада 2026
Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 16-22 листопада 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".
Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 60-61 грн/кг на наступному тижні.
Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).
Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні
Більшість товарних партій у жовтні закуповували по 71-73 грн/кг, відхилення від вказаного цінового діапазону зустрічалися точково та не перевищували 1 грн/кг. Середньозважена ринкова позначка склала 72,19 грн/кг.
Ціна живої ваги свиней у світі
На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,32 євро/кг (66,45 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,50 євро/кг (25,17 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.
На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,26 злотих/кг (48,71 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,70 - 5,00 злотих/кг (42,30 - 57,17 грн/кг).
Динаміка цін у світі
- 1,48 (-4%) €/кг у ЄС;
- 1,34 (-7%) €/кг у Бразилії;
- 0,89 (-32%) €/кг у США;
- 1,06 (-5%) €/кг у Канаді.
Ціни на продукцію продовжують знижуватися на ключових світових ринках, зокрема в ЄС, США, Канаді та країнах Латинської Америки.