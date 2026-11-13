Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 16-22 листопада 2026

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 16-22 листопада 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 60-61 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Більшість товарних партій у жовтні закуповували по 71-73 грн/кг, відхилення від вказаного цінового діапазону зустрічалися точково та не перевищували 1 грн/кг. Середньозважена ринкова позначка склала 72,19 грн/кг.

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,32 євро/кг (66,45 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,50 євро/кг (25,17 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,26 злотих/кг (48,71 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,70 - 5,00 злотих/кг (42,30 - 57,17 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі

1,48 (-4%) €/кг у ЄС;

1,34 (-7%) €/кг у Бразилії;

0,89 (-32%) €/кг у США;

1,06 (-5%) €/кг у Канаді.

Ціни на продукцію продовжують знижуватися на ключових світових ринках, зокрема в ЄС, США, Канаді та країнах Латинської Америки.