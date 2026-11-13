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Киев становится более доступным для незрячих: какие изменения уже внедрили в транспорте и общественных местах
В Киеве продолжают адаптировать городское пространство и общественные услуги людям с нарушениями зрения. В столице устанавливают светофоры со звуковым сопровождением, обустраивают тактильную навигацию на станциях метро, а также внедряют решения для доступности в ЦНАПах, музеях, театрах и библиотеках.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
- Звуковые светофоры и доступные улицы
В настоящее время 386 светофорных объектов в Киеве оборудованы звуковым сопровождением. Еще на 41 установили современные устройства вызова зеленого сигнала с кнопками, обозначающими направление перехода.
На безбарьерных маршрутах в социально важные учреждения также обустраивают тактильные полосы и маркировку.
- Тактильная навигация в метро
В столичном метрополитене тактильную навигацию уже обустроили на 13 станциях. Еще на четырех - "Осокорки", "Нивки", "Минская" и "Кловская" - приступили к монтажу индикаторов.
Кроме того, входы ко всем вестибюлям 52 станций оборудованы звуковыми маячками.
Для маломобильных пассажиров действует услуга сопровождения. В прошлом году работники метро организовали около 10 тысяч таких поездок.
Заказать сопровождение можно по телефонам:
- (044) 238-55-11;
- 050-448-91-71.
Обратиться нужно не менее часа до поездки, сообщив маршрут.
- Доступны ЦНАПы и учреждения культуры
В 25 локациях киевских ЦНАП внедряют средства доступности: информацию шрифтом Брайля, мнемосхемы, тактильные полосы и контрастную маркировку.
Музеи, театры и библиотеки также адаптируют посетителей с нарушениями зрения. В частности, устанавливают тактильные таблички, создают макеты экспонатов, аудиодискрипции и проводят адаптированные экскурсии.
Такие решения внедряют, в частности, в Музее Ивана Гончара, Музеи гетманства, Музеи книги и книгопечатания Украины, столичных театрах и библиотеках.
- План безбарьерности Киева
Работы проводятся в рамках городского Плана мероприятий по созданию безбарьерного пространства, утвержденного Виталием Кличко.
Он охватывает шесть направлений: физическое, информационное, цифровое, образовательное, экономическое и общественное и гражданское безбарьерность.
Ранее сообщалось, что безбарьерность становится неотъемлемой частью городской среды в Украине. В городах обновляют общественный транспорт, обустраивают тактильную навигацию и снижают бордюры, чтобы сделать передвижение более доступным для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения.