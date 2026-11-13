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Киев становится более доступным для незрячих: какие изменения уже внедрили в транспорте и общественных местах

инклюзивность, Киев
Безбарьерные решения для социальных объектов. / КГГА

В Киеве продолжают адаптировать городское пространство и общественные услуги людям с нарушениями зрения. В столице устанавливают светофоры со звуковым сопровождением, обустраивают тактильную навигацию на станциях метро, а также внедряют решения для доступности в ЦНАПах, музеях, театрах и библиотеках.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

  • Звуковые светофоры и доступные улицы

В настоящее время 386 светофорных объектов в Киеве оборудованы звуковым сопровождением. Еще на 41 установили современные устройства вызова зеленого сигнала с кнопками, обозначающими направление перехода.

На безбарьерных маршрутах в социально важные учреждения также обустраивают тактильные полосы и маркировку.

  • Тактильная навигация в метро

В столичном метрополитене тактильную навигацию уже обустроили на 13 станциях. Еще на четырех - "Осокорки", "Нивки", "Минская" и "Кловская" - приступили к монтажу индикаторов.

Кроме того, входы ко всем вестибюлям 52 станций оборудованы звуковыми маячками.

Для маломобильных пассажиров действует услуга сопровождения. В прошлом году работники метро организовали около 10 тысяч таких поездок.

Заказать сопровождение можно по телефонам:

  • (044) 238-55-11;
  • 050-448-91-71.

Обратиться нужно не менее часа до поездки, сообщив маршрут.

  • Доступны ЦНАПы и учреждения культуры

В 25 локациях киевских ЦНАП внедряют средства доступности: информацию шрифтом Брайля, мнемосхемы, тактильные полосы и контрастную маркировку.

Музеи, театры и библиотеки также адаптируют посетителей с нарушениями зрения. В частности, устанавливают тактильные таблички, создают макеты экспонатов, аудиодискрипции и проводят адаптированные экскурсии.

Такие решения внедряют, в частности, в Музее Ивана Гончара, Музеи гетманства, Музеи книги и книгопечатания Украины, столичных театрах и библиотеках.

  • План безбарьерности Киева

Работы проводятся в рамках городского Плана мероприятий по созданию безбарьерного пространства, утвержденного Виталием Кличко.

Он охватывает шесть направлений: физическое, информационное, цифровое, образовательное, экономическое и общественное и гражданское безбарьерность.

Ранее сообщалось, что безбарьерность становится неотъемлемой частью городской среды в Украине. В городах обновляют общественный транспорт, обустраивают тактильную навигацию и снижают бордюры, чтобы сделать передвижение более доступным для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения.

Автор:
Ольга Опенько

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