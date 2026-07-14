Інклюзивний транспорт у 2026: що змінилося для людей з інвалідністю?

Безбар'єрність у містах давно перестала бути питанням доброї волі. Тепер це базовий стандарт якості міського середовища. В Україні цей стандарт формується повільно, але поступово. Так, з’являються нові автобуси, тактильна навігація, знижені бордюри. Читайте на Delo.ua про те, як змінюється інклюзивність міського транспорту у 2026 році і де система ще пробуксовує.

Чому це важливо: масштаб питання

В Україні налічується понад 3 млн людей з інвалідністю. Якщо додати людей похилого віку, батьків із колясками та тих, хто тимчасово обмежений у пересуванні через травму чи хворобу, маломобільні групи населення сягають близько 30%. Це міжнародна оцінка, яку використовують ООН, ЄС та українські ДБН. Тобто кожен третій громадянин потенційно стикається з проблемою доступності щодня, на кожній зупинці та в кожному підземному переході.

Інклюзивність це не привілей і не додаткова опція для особливих категорій, а базова умова, яка визначає, чи може людина самостійно і безпечно рухатися містом.

Що змінюється у Києві у 2026 році

Київ — найбільше місто країни і водночас індикатор того, в якому напрямку рухається міська інклюзивність в Україні загалом. КМДА оприлюднила конкретний перелік заходів, запланованих на 2026 рік, і він охоплює кілька напрямків одночасно:

завершення постачання 25 низькопідлогових автобусів для міських маршрутів у рамках угоди з Європейським інвестиційним банком;

облаштування 14 регульованих наземних пішохідних переходів із безбар'єрним доступом;

встановлення 80 пристроїв звукового оповіщення на перехрестях для людей із порушеннями зору;

реконструкція чотирьох світлофорів;

зниження бордюрів, облаштування острівців безпеки та безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів.

У метрополітені тактильна навігація та розширені вхідні проходи вже облаштовані на десяти станціях. Окремо у 2026 році в місті планують запустити кілька нових реабілітаційних і соціальних центрів. Зокрема Київський міський центр соціальної та психологічної реабілітації «Аскольд» та центри комплексної реабілітації у Святошинському та Шевченківському районах.

Що таке інклюзивний транспорт насправді

Можна сказати, що першим і найпомітнішим кроком, але далеко не єдиним, стали автобуси з низькою підлогою. Інклюзивність це системна логіка, яка охоплює весь маршрут людини від дому до пункту призначення.

Зупинка має бути обладнана платформою достатньої ширини для безпечного маневрування та тактильною плиткою. Автобус, своєю чергою, повинен мати

апарель для в'їзду колісного крісла,

систему озвучення зупинок,

достатню ширину дверей для посадки людей на кріслах колісних,

і простір у салоні, достатній для розвороту колісного крісла.

Тротуар від виходу з будинку до зупинки — без порогів і перепадів, із пониженими бордюрами відповідно до вимог ДБН. Якщо хоча б одна ланка в цьому ланцюгу відсутня, навіть найсучасніший автобус не вирішує проблему.

Саме тому міські адміністрації, які розуміють інклюзивність правильно, не обмежуються закупівлею техніки, а одночасно працюють із зупинками, навігацією і плануванням маршрутів.

Де система ще пробуксовує

Попри позитивну динаміку, системних бар'єрів залишається чимало. По-перше, нерівномірність охоплення: нові автобуси та тактильна навігація з'являються переважно в центральних районах великих міст. А от периферія і малі міста часто залишаються поза увагою.

По-друге, формальне виконання вимог: пандус є, але нахил надто крутий; ліфт встановлено, але до нього потрібно подолати кілька сходинок. Формально доступний, фактично недосяжний.

По-третє, відсутність синхронізації між видами транспорту. Низькопідлоговий автобус і станція метро з тактильною навігацією — це добре. Але якщо між ними немає безбар'єрного пішохідного маршруту, інклюзивність це лише набір окремих елементів, а не цілісна система.

Стандарти, які мають стати нормою

Міжнародний досвід показує, що інклюзивність у транспорті будується на кількох базових принципах, які поки що в Україні виконуються непослідовно. До елементів, які міжнародні стандарти та сучасні норми безбар'єрності вважають базовими, належать:

контрастність — контрастне маркування сходів і порогів;

озвучення — дублювання інформації голосом;

тактильність — тактильні елементи навігації;

достатній простір — для маневрування та розвороту колісного крісла;

доступний маршрут — однаковий для всіх пасажирів, без «окремого входу для МГН збоку будівлі».

Останній пункт особливо показовий. Інклюзивність це рівний доступ, а не паралельна інфраструктура для тих, кому «основний маршрут не підходить».

Що далі

У Києві проживають понад 160 тисяч людей з інвалідністю, із них близько 16 тисяч — діти. Міська влада декларує безбар'єрність як системну політику, і конкретні кроки 2026 року це підтверджують. Але між деклараціями та повноцінним стандартом ще є дистанція.

Справжній тест на зрілість міського середовища полягає не у кількості нових автобусів у звіті, а в тому, чи може людина на колісному кріслі самостійно доїхати від свого будинку до лікарні, не покладаючись на чиюсь допомогу. Саме цей маршрут і є мірилом того, наскільки інклюзивність стала реальністю, а не наміром.