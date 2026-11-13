Київ стає доступнішим для незрячих: які зміни вже впровадили у транспорті та громадських місцях

У Києві продовжують адаптувати міський простір і громадські послуги для людей із порушеннями зору. У столиці встановлюють світлофори зі звуковим супроводом, облаштовують тактильну навігацію на станціях метро, а також впроваджують рішення для доступності в ЦНАПах, музеях, театрах і бібліотеках.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Звукові світлофори та доступні вулиці

Наразі 386 світлофорних об’єктів у Києві обладнані звуковим супроводом. Ще на 41 встановили сучасні пристрої виклику зеленого сигналу з кнопками, що позначають напрямок переходу.

На безбар’єрних маршрутах до соціально важливих установ також облаштовують тактильні смуги та маркування.

Тактильна навігація в метро

У столичному метрополітені тактильну навігацію вже облаштували на 13 станціях. Ще на чотирьох - "Осокорки", "Нивки", "Мінська" та "Кловська" - розпочали монтаж індикаторів.

Крім того, входи до всіх вестибюлів 52 станцій обладнані звуковими маячками.

Для маломобільних пасажирів діє послуга супроводу. Торік працівники метро організували майже 10 тисяч таких поїздок.

Замовити супровід можна за телефонами:

(044) 238-55-11;

050-448-91-71.

Звернутися потрібно щонайменше за годину до поїздки, повідомивши маршрут.

Доступні ЦНАПи та заклади культури

У 25 локаціях київських ЦНАПів впроваджують засоби доступності: інформацію шрифтом Брайля, мнемосхеми, тактильні смуги та контрастне маркування.

Музеї, театри й бібліотеки також адаптують для відвідувачів із порушеннями зору. Зокрема, встановлюють тактильні таблички, створюють макети експонатів, аудіодискрипції та проводять адаптовані екскурсії.

Такі рішення впроваджують, зокрема, у Музеї Івана Гончара, Музеї гетьманства, Музеї книги і друкарства України, столичних театрах і бібліотеках.

План безбар’єрності Києва

Роботи проводять у межах міського Плану заходів зі створення безбар’єрного простору, затвердженого Віталієм Кличком.

Він охоплює шість напрямів: фізичну, інформаційну, цифрову, освітню, економічну та суспільну й громадянську безбар’єрність.

Раніше повідомлялося, що безбар’єрність поступово стає невід’ємною частиною міського середовища в Україні. У містах оновлюють громадський транспорт, облаштовують тактильну навігацію та знижують бордюри, щоб зробити пересування доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.