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В Киеве на два дня ограничат движение в Подольском районе: где будет продолжаться ремонт

ремонт дорог
Дорожные работы в Подольском районе / Depositphotos

В Подольском районе Киева 14 и 15 ноября будут частично ограничивать движение транспорта по улице Вышгородской. Причина – ремонт асфальтобетонного покрытия на участке между улицами Белицкой и Мостицкой.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Где именно ограничат движение в Киеве

Ремонтные работы охватят участок Вышгородской улицы от улицы Белицкой до улицы Мостицкой. Ограничения будут действовать в обоих направлениях.

Специалисты Подольского дорожно-эксплуатационного управления будут проводить работы поэтапно. Их выполнение будет зависеть от погодных условий.

В "Киевавтодоре" извинились водители за временные неудобства и призывали учитывать дорожные ограничения при планировании маршрутов.

Фото 2 — В Киеве на два дня ограничат движение в Подольском районе: где будет продолжаться ремонт

Напомним, в Киеве 13 и 14 ноября будут частично ограничивать движение транспорта по улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе.

Автор:
Ольга Опенько

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