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В центре Киева на два дня ограничат движение: где запланирован ремонт
В Киеве 13 и 14 ноября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.
Причиной ограничений станет ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполнять специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления.
Где именно ограничат движение в Киеве
Ремонт будут проводить на участке улицы Сечевых Стрельцов – от дома № 38 до улицы Глубочицкой.
На время выполнения работ движение по этой части улицы будет частично ограничено. Водителям рекомендуют учитывать ремонт при планировании поездок и заранее выбирать маршруты с учетом дорожной ситуации.
Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках