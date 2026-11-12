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В центре Киева на два дня ограничат движение: где запланирован ремонт

ремонт дорог
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В Киеве 13 и 14 ноября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Причиной ограничений станет ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполнять специалисты Шевченковского дорожно-эксплуатационного управления.

Где именно ограничат движение в Киеве

Ремонт будут проводить на участке улицы Сечевых Стрельцов – от дома № 38 до улицы Глубочицкой.

На время выполнения работ движение по этой части улицы будет частично ограничено. Водителям рекомендуют учитывать ремонт при планировании поездок и заранее выбирать маршруты с учетом дорожной ситуации.

Фото 2 — В центре Киева на два дня ограничат движение: где запланирован ремонт

Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Окружной дороге в направлении жилмассива Борщаговка. Причиной работы по прокладке резервной теплосети на Теремках

Автор:
Ольга Опенько

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