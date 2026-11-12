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У центрі Києва на два дні обмежать рух: де триватиме ремонт
У Києві 13 та 14 листопада частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Січових Стрільців у Шевченківському районі.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.
Причиною обмежень стане ремонт асфальтобетонного покриття. Роботи виконуватимуть фахівці Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління.
Де саме обмежать рух у Києві
Ремонт проводитимуть на ділянці вулиці Січових Стрільців - від будинку № 38 до вулиці Глибочицької.
На час виконання робіт рух цією частиною вулиці буде частково обмежений. Водіям рекомендують враховувати ремонт під час планування поїздок та заздалегідь обирати маршрути з урахуванням дорожньої ситуації.
Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку житлового масиву Борщагівка. Причиною є роботи з прокладання резервної тепломережі на Теремках