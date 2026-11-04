На Кільцевій дорозі в Києві на 10 днів обмежать рух у напрямку Борщагівки

У Києві тимчасово обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі в напрямку житлового масиву Борщагівка. Причиною є роботи з прокладання резервної тепломережі на Теремках.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Як повідомляється, обмеження діятимуть орієнтовно 10 днів на ділянці від Одеської площі до Борщагівки.

Для проїзду транспорту облаштували об’їзну дорогу з двома смугами руху. Вона проходить паралельно Кільцевій дорозі вулицею Лятошинського.

Водночас у напрямку Одеської площі транспорт рухатиметься без обмежень.

Навіщо прокладають резервну тепломережу

Роботи на Теремках мають підвищити енергостійкість столиці. Нова тепломережа забезпечуватиме резервне теплопостачання мешканців мікрорайону в разі пошкодження основної інфраструктури.

Це особливо важливо в умовах постійної загрози обстрілів і можливих пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури в опалювальний період.

Водіям рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів, звертати увагу на дорожні знаки та дотримуватися правил дорожнього руху.