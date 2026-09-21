Вирубка дерев на Теремках: "Київтеплоенерго" пояснило, що відбувається

На Теремках тривають роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. У “Київтеплоенерго” спростували інформацію про повторну вирубку дерев: за оптимізованим проєктом планують зберегти близько 160 дерев, видалити - близько 10, решту кронувати.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Тепломережа на Теремках

Резервна тепломережа має забезпечити подачу тепла до житлових будинків у разі надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ.

За даними підприємства, роботи проводять за оптимізованим варіантом проєкту. Він передбачає збереження близько 160 дерев.

Видалити планують близько 10 дерев, а решту - кронувати. У "Київтеплоенерго" наголосили, що повторної вирубки дерев для прокладання тепломережі наразі не проводять.

На будівельному майданчику тривають земляні роботи. Екскаватори риють траншею для прокладання тепломережі, навколо ділянки встановлюють огорожу.

Що змінили у проєкті

Раніше представники громадськості, науковці та незалежні експерти долучилися до обговорення проєкту. За результатами діалогу сформували перелік змін до алгоритму виконання робіт.

У "Київтеплоенерго" зазначили, що запропоновані зміни відповідають чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам.

У день проведення робіт на будівельний майданчик також прийшли мешканці Теремків. Вони вимагали продовжити будівництво та забезпечити житлові будинки теплом у зимовий період.

Нагадаємо, рівень підготовки Києва до опалювального сезону 2026-2027 років становить 80%. На заходи з підвищення стійкості міста вже сформували консолідований бюджет у 12 млрд грн, з яких 8,5 млрд грн - залучене фінансування.