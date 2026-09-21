Вырубка деревьев на Теремках: "Киевтеплоэнерго" объяснило, что происходит

На Теремках продолжаются работы по прокладке резервной теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. В Киевтеплоэнерго опровергли информацию о повторной вырубке деревьев: по оптимизированному проекту планируют сохранить около 160 деревьев, удалить — около 10, остальные кронировать.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.

Теплосеть на Теремках

Резервная теплосеть должна обеспечить подачу тепла в жилые дома в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ.

По данным предприятия, работы производятся по оптимизированному варианту проекта. Он предполагает сохранение около 160 деревьев.

Удалить планируют около 10 деревьев, а остальные – кронировать. В "Киевтеплоэнерго" отметили, что повторную вырубку деревьев для прокладки теплосети пока не проводят.

На строительной площадке продолжаются земляные работы. Экскаваторы роют траншею для прокладки теплосети, вокруг участка устанавливают ограждение.

Что изменили в проекте

Ранее представители общественности, ученые и независимые эксперты приняли участие в обсуждении проекта. По результатам диалога был сформирован перечень изменений к алгоритму выполнения работ.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что предложенные изменения отвечают действующим правовым, строительным, техническим и технологическим нормам.

В день проведения работ на строительную площадку пришли жители Теремков. Они потребовали продолжить строительство и обеспечить жилые дома теплом в зимний период.

Напомним, уровень подготовки Киева к отопительному сезону 2026-2027 годов составляет 80%. На мероприятия по повышению устойчивости города уже сформировали консолидированный бюджет в 12 млрд грн, из которых 8,5 млрд грн – привлеченное финансирование.