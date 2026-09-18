Киев готов к зиме на 80%: на подготовку уже направили 12 млрд грн

Уровень подготовки Киева к отопительному сезону 2026-2027 годов составляет 80%. На мероприятия по повышению устойчивости города уже сформировали консолидированный бюджет в 12 млрд грн, из которых 8,5 млрд грн – привлеченное финансирование.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Подготовка к отопительному сезону

На устойчивость города привлекли 8,5 млрд. грн.

Общий бюджет мер предусматривает средства городского бюджета, ресурсы коммунальных предприятий, кредиты украинских банков и международное финансирование.

Из 12 млрд. грн. около 8,5 млрд. грн. составляют привлеченные средства. В частности, 2,5 млрд грн Киев получил в виде займа от Европейского банка реконструкции и развития, еще 2,5 млрд грн – от Сбербанка, а 3,5 млрд грн – от Укргазбанка и Эксимбанка.

Работы по привлеченному финансированию уже выполнены, однако город продолжает реализацию мер по укреплению устойчивости.

На резервирование систем водоснабжения направили 2 млрд. грн.

Одним из направлений подготовки является полное резервирование систем жизнеобеспечения, водоснабжения и водоотведения. На эти меры из городского бюджета предусмотрено около 2 млрд грн.

Первый этап работ уже завершен. Часть объектов город защищает своими силами, а к отдельным работам могут привлечь Агентство восстановления.

Кроме того, коммунальные службы продолжают ремонтировать сети и оборудование, а также готовить жилые дома к отопительному сезону.

Отдельное направление – восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов в прошлом году. По плану эти работы должны завершить к началу отопительного сезона.

Альтернативные объекты для Дарницкой ТЭЦ готовы на 50–60%

Владельцы Дарницкой ТЭЦ отремонтировали основное оборудование и получили дополнительное оборудование от Швейцарии. По словам Пантелеева, государство также помогает в защите объекта.

В то же время, создание альтернативной системы для зоны обслуживания ТЭЦ к началу отопительного сезона завершить не успеют.

Речь идет о пяти альтернативных строящихся объектах. Их готовность оценивается на уровне 50–60%. Часть проектов планируется завершить до конца года.

Киев имеет более 5 тысяч тонн резервного горючего

Для работы генераторного хозяйства столица накопила более 5 тысяч тонн горючего. Этот резерв предназначен для обеспечения работы систем жизнеобеспечения при нештатных ситуациях.

В КГГА отмечают, что подготовка к зиме включает не только технические работы, но и организационные и нормативные мероприятия. Город продолжает работу над повышением устойчивости инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.

В августе Киев уже сообщал, что формирует резерв на зиму. Тогда город также пересмотрел логистику поставок продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости. За январь-июль пострадавшим и социальным учреждениям было передано около 100 тонн продовольствия и 500 тыс. товаров первой необходимости.