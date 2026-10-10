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Российская атака повредила два здания налоговой в Николаевской области

Российская атака повредила два здания налоговой в Николаевской области
Российская атака повредила два здания налоговой в Николаевской области

В Николаевской области в результате ночной российской атаки повреждено административное здание Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) и помещение одного из ее подразделений. Сотрудники не пострадали, а налоговая продолжает работу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Здания получили повреждения разной степени. В отдельных помещениях выбиты окна и двери, повреждены стены.

Взрывной волной также изуродованы служебные кабинеты, компьютерная техника и мебель.

Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб и приступают к восстановительным работам.

Несмотря на повреждения, сотрудники ГНС продолжают выполнять свои обязанности.

Напомним, 7 октября в результате российской атаки было повреждено здание Кременчугской налоговой в Полтавской области. Там тоже обошлось без пострадавших, а Центр обслуживания плательщиков продолжил работу.

Автор:
Татьяна Гойденко

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