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Російська атака пошкодила дві будівлі податкової на Миколаївщині

Російська атака пошкодила дві будівлі податкової на Миколаївщині
Російська атака пошкодила дві будівлі податкової на Миколаївщині

У Миколаївській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджено адміністративну будівлю Головного управління Державної податкової служби (ДПС) та приміщення одного з її підрозділів. Працівники не постраждали, а податкова продовжує роботу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Будівлі зазнали пошкоджень різного ступеня. В окремих приміщеннях вибито вікна та двері, пошкоджено стіни.

Вибуховою хвилею також понівечено службові кабінети, комп'ютерну техніку та меблі.

Наразі фахівці оцінюють завдані збитки та розпочинають відновлювальні роботи.

Попри пошкодження, співробітники ДПС продовжують виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, 7 жовтня внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля Кременчуцької податкової у Полтавській області. Там також обійшлося без постраждалих, а Центр обслуговування платників продовжив роботу.

Автор:
Тетяна Гойденко

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