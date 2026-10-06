Російська армія пошкодила адміністративну будівлю податкової у Кривому Розі (ФОТО)

Унаслідок чергового ворожого повітряного удару по Кривому Рогу зазнала пошкоджень адміністративна будівля, де функціонує Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств.

Як пише Dilo, про наслідки обстрілу повідомили у пресслужбі відомства.

Цей підрозділ входить до складу Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки обійшлося без людських жертв — ані працівники установи, ані відвідувачі не постраждали.

Вибухова хвиля та осколки завдали шкоди самому приміщенню. Зокрема, у будівлі вибито вікна та понівечено внутрішні кабінети.

Фото: ДПС

На місці події вже працюють профільні служби, які здійснюють детальну оцінку масштабів пошкоджень.

Водночас керівництво податкової вживає всіх необхідних заходів, аби оперативно відновити стабільну роботу підрозділу та забезпечити безперебійне обслуговування платників.

Фото: ДПС

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня внаслідок масованого російського удару ракетами та дронами по Києву була пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві. 2 червня внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.