Российская армия повредила административное здание налоговой в Кривом Роге (ФОТО)

В результате очередного вражеского воздушного удара по Кривому Рогу получили повреждения административное здание, где функционирует Криворожское управление налогового администрирования предприятий.

Как пишет Dilo, о последствиях обстрела сообщили в пресс-службе ведомства.

Это подразделение входит в состав Восточного межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки обошлось без человеческих жертв — ни работники учреждения, ни посетители не пострадали.

Взрывная волна и осколки нанесли вред самому помещению. В частности, в здании выбиты окна и изуродованы внутренние кабинеты.

Фото: ДПС

На месте происшествия уже работают профильные службы, осуществляющие детальную оценку масштабов повреждений.

В то же время руководство налоговой принимает все необходимые меры, чтобы оперативно возобновить стабильную работу подразделения и обеспечить бесперебойное обслуживание плательщиков.

Фото: ДПС

Напомним, в ночь на 24 мая в результате массированного российского удара ракетами и дронами по Киеву было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. 2 июня в результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.