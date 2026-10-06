UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,06

+0,07

EUR

50,48

--0,05

Наличный курс:

USD

45,01

44,89

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Российская армия повредила административное здание налоговой в Кривом Роге (ФОТО)

налоговая
В Кривом Роге из-за вражеских обстрелов повреждено здание налоговой / ГНС

В результате очередного вражеского воздушного удара по Кривому Рогу получили повреждения административное здание, где функционирует Криворожское управление налогового администрирования предприятий.

Как пишет Dilo, о последствиях обстрела сообщили в пресс-службе ведомства.

Это подразделение входит в состав Восточного межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки обошлось без человеческих жертв — ни работники учреждения, ни посетители не пострадали.

Взрывная волна и осколки нанесли вред самому помещению. В частности, в здании выбиты окна и изуродованы внутренние кабинеты.

Фото 2 — Российская армия повредила административное здание налоговой в Кривом Роге (ФОТО)
Фото: ДПС

На месте происшествия уже работают профильные службы, осуществляющие детальную оценку масштабов повреждений.

В то же время руководство налоговой принимает все необходимые меры, чтобы оперативно возобновить стабильную работу подразделения и обеспечить бесперебойное обслуживание плательщиков.

Фото 3 — Российская армия повредила административное здание налоговой в Кривом Роге (ФОТО)
Фото: ДПС

Напомним, в ночь на 24 мая в результате массированного российского удара ракетами и дронами по Киеву было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. 2 июня в результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности