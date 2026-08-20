Атака РФ на Киев: повреждено здание налоговой (ФОТО)

20 августа российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, во время атаки врага повреждено еще одно из админзданий Главного управления ГНС в Киеве.

Карнаух рассказала, что люди не пострадали.

Руководитель ДПС отметила, что в здании выбиты окна, поврежден фасад. Уже начата работа по ликвидации последствий.

" Еще одна ночь, когда российский враг пытался нас сломать. К сожалению, снова погибли люди. Искренние соболезнования семьям погибших и более быстрого выздоровления пострадавшим. Цинизма врага нет предела. россияне уничтожают обычные мирные города, жилые дома, социальную инфраструктуру, бизнес ", - .

Напомним, в ночь на 24 мая в результате массированного российского удара ракетами и дронами по Киеву было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. 2 июня в результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.

Ночная атака на Киев – что известно

Россияне 20 августа атаковали столицу всеми видами ракет и дронами, в результате атаки уже известно о 12 погибших и более трех десятках пострадавших.

В ГСЧС заявили, что попадание, разрушение и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

В Святошинском районе было попадание на территории одного из промышленных объектов и пожара на двух складах на площадях 500 и 1000 кв. По другому адресу возник пожар в складском здании на площади 500 кв.

В Соломенском районе в жилой 9-этажке разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах, здания медицинского учреждения и загорелись автомобили, гаражи и магазин.

Также в двух жилых домах и укрытии школы были заблокированы люди. По другому адресу в медицинском заведении выбиты окна.

В Дарницком районе было попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв.м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.