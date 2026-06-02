В Киеве повреждено здание налоговой в результате российской атаки (ФОТО)

2 июня российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, в здании выбиты окна, разрушены служебные кабинеты и помещения. Уборка и оценка всех последствий продолжается.

"Самое главное – среди наших работников здесь пострадавших нет. И это сегодня действительно самая важная новость", – отметила Карнаух.

Она добавила, что в настоящее время обслуживание налогоплательщиков на этой локации временно невозможно. Впрочем, все услуги, как всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания плательщиков. ЦОП работают по принципу экстерриториальности.

Напомним, в ночь на 24 мая в результате массированного российского удара ракетами и дронами по Киеву было повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.