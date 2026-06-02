Во Львовской области планируют построить 13-километровый газопровод: что известно о проекте

В Самборском районе Львовской области запланировано строительство нового газопровода внутренней поставки. Длина объекта составит 13 км. Трубопровод соединит установку комплексной подготовки газа с магистральным газопроводом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Главная задача будущего строительства – соединить установку комплексной подготовки газа "Майницкое-1" с действующим магистральным газопроводом "Комарно-Госграница" за пределами населенных пунктов Новокалиновской и Рудковской общин. Диаметр труб магистрали составит 700 миллиметров, а рабочее давление - 5,5 МПа. Новая линия позволит транспортировать добываемый газ в общую сеть.

Майницкая газоносная площадь расположена недалеко от города Самбор. Компания получила разрешение на геологическое изучение, опытно-промышленную разработку и дальнейшую добычу нефти и газа в 2016 году. Эта лицензия остается действительной до 2036 года.

Благодаря пробуренным скважинам специалисты обнаружили и подтвердили наличие газа в 5 продуктивных горизонтах месторождения. Начальные утвержденные геологические запасы сырья на этом участке составляют 3921 млн куб.

О "Навигатор Майницкое"

ООО "Навигатор Майницкое" - это украинская газодобывающая и газоснабжающая компания, которая занимается разведкой, добычей и реализацией природного газа и газового конденсата.

По данным YouControl, компания зарегистрирована в декабре 2020 года. Размер уставного капитала – более 5 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем является Дмитрий Коваленко.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины реализовала специальное разрешение на пользование Любинецкой нефтегазовой площадью во Львовской области за 110 млн. грн. при начальной цене в 48,31 млн. грн.