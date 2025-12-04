Газовое месторождение на Львовщине приобрела компания, связанная с экс-заместителем руководителя "Нафтогаза"

Государственная служба геологии и недр Украины реализовала специальное разрешение на пользование Любинецкой нефтегазовой площадью во Львовской области за 110 млн. грн. при начальной цене в 48,31 млн. грн.

Любинецкую площадь разыграли с шестой попытки

Отмечается, что участок с залежями природного газа, нефти, газа, растворенного в нефти и конденсата во Львовской области предоставляется в пользование сроком на 20 лет с целью геологического изучения нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений, с последующей добычей нефти и газа.

Аукцион проходил на электронной площадке Prozorro. Начальная цена лота составила 48,31 млн грн, в результате активной конкуренции между тремя участниками его стоимость выросла более чем вдвое – до 110 млн грн. Средства от продажи поступят в государственный бюджет и наполнят Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления.

Издание Nadra.Info пишет, что с учетом всех предыдущих аукционов Госгеонадр, нынешняя попытка продать спецразрешение на Любинецкую площадь была уже шестой (предыдущие торги не происходили из-за отсутствия участников).

Кто обошел компании Ахметова и Злочевских?

Аукцион прошел 3 декабря 2025 года на платформе Prozorro.Продажи. ООО "Газ-МДС", входящее в группу "Надра-Геоинвест", победило в конкуренции с двумя компаниями: "Нафтогазсенс" из группы SCM Рината Ахметова предложила 55,5 млн грн, а "Системойлинженеринг", принадлежащей дочерям экс-министра экологии Николая Злочевского, - 1 "Газ-МДС" выиграла с ценой 110 млн 11 тыс. грн.

Поскольку ООО "Газ-МДС" на старте предложило самую высокую цену, общество получило право "последнего слова" во время аукциона, чем и воспользовалось, предложив на 11 тысяч грн больше конкурента.

Дочери бывшего министра экологии Николая Злочевского недавно стали владелицами компании ООО "Сторенс", которая получила спецразрешение на добычу газа на Старобогородчанском месторождении в Ивано-Франковской области.

О связи "Надра-Геоинвест" с Александром Кацубой

По данным YouControl, компания "Надра-Геоинвест" принадлежит Александру Гузенко и его дочери Татьяне Гузенко. Группа "Надра-Геоинвест" вошла в топ-3 частных газодобывающих компаний Украины в 2023 году. В ExPro писали, что, по сообщениям СМИ, Татьяна Гузенко была женой Олесандра Кацубы, работавшего заместителем главы НАК "Нафтогаз Украины". Развод 2017 года формально был оформлен, но, по данным СМИ, они продолжают поддерживать личные контакты. Журналисты Радио Свобода отслеживали их совместные путешествия в Гагру, Камчатку и Килиманджаро.

Александр Кацуба был заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2012-2014 годах. В 2017 году его осудили за создание преступной организации, растрату имущества в крупных размерах, служебный подлог и покушение на растрату. По версии следствия, Кацуба помог компании Сергея Курченко "Газ Украины 2020" незаконно завладеть 450 млн грн НАК "Нафтогаз" и пытался завладеть еще 5,1 млрд грн из-за схем фиктивных закупок нефтепродуктов.

Он заключил соглашение о признании виновности, возместил государству 100 млн. грн., получил наказание 1 год 5 месяцев лишения свободы и провел 8 месяцев в СИЗО.

