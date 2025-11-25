Суд отменил приказ об аннулировании спецразрешения предприятию Фирташа на Малышевское месторождение

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым было аннулировано специальное разрешение на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения, предоставленное ООО "Мотроновский ГОК" Дмитрия Фирташа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на решение суда от 19 ноября, которое пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Почему отменили спездилиш

Госгеонадра издали приказ об аннулировании спецразрешения Мотроновского ГОКа на фоне соответствующей санкции СНБО Дмитрия Фирташа – после отмены Верховным судом временной запрета. Но разрешение фактически прекращено не было, поскольку действие приказа службы приостанавливал суд.

Отменить аннулирование спецразрешения № 3640 просило ООО "Тибериус плюс" Алексея Шестюка, которое в июне купило разрешение, и через суд вынудило Госгеонадра согласовать его отчуждение.

Как следует из текста решения, причиной для отмены судом приказа Госгеонадра о прекращении спецразрешения стало его отчуждение к новому владельцу в июне 2024 года за сутки до вступления в силу решения СНБО о санкциях в Фирташ.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2025 года. в официальной базе данных Госгеонадр владельцем спецразрешения № 3640 указано все еще ООО "Мотроновский ГОК".

В октябре 2024 года Верховный суд признал законным приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым на фоне санкций к Дмитрию Фирташу останавливалось действие разрешения ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения в Днепропетровской области.

О Мотроновском ГОКе

Мотроновский ГОК – незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах в Group DF оценивали в 126 млн грн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).