Суд отменил приказ об аннулировании спецразрешения предприятию Фирташа на Малышевское месторождение

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым было аннулировано специальное разрешение на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения, предоставленное ООО "Мотроновский ГОК" Дмитрия Фирташа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на решение суда от 19 ноября, которое пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Почему отменили спездилиш

Госгеонадра издали приказ об аннулировании спецразрешения Мотроновского ГОКа на фоне соответствующей санкции СНБО   Дмитрия Фирташа   – после отмены   Верховным судом   временной   запрета. Но разрешение фактически прекращено не было, поскольку действие приказа службы   приостанавливал суд.

Отменить аннулирование спецразрешения № 3640 просило ООО "Тибериус плюс"   Алексея Шестюка, которое в июне   купило разрешение, и через суд вынудило Госгеонадра   согласовать его отчуждение.

Как следует из текста решения, причиной для отмены судом приказа Госгеонадра о прекращении спецразрешения стало его отчуждение к новому владельцу в июне 2024 года за сутки до вступления в силу решения СНБО о санкциях в Фирташ.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2025 года. в официальной   базе данных Госгеонадр   владельцем спецразрешения № 3640 указано все еще ООО "Мотроновский ГОК".

В октябре 2024 года Верховный суд признал законным приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым на фоне санкций к Дмитрию Фирташу останавливалось действие разрешения ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения в Днепропетровской области.

О Мотроновском ГОКе

Мотроновский ГОК – незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах в Group DF оценивали в 126 млн грн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).

Автор:
Светлана Манько