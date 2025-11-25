Суд скасував наказ про анулювання спецдозволу підприємству Фірташа на Малишевське родовище

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ Державної служби геології та надр України, яким було анульовано спеціальний дозвіл на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища, наданий ТОВ "Мотронівський ГЗК" Дмитра Фірташа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info із посиланням на рішення суду від 19 листопада, яке наразі не набрало законної сили і може бути оскаржене.

Чому скасували спездозвіл

Держгеонадра видали наказ про анулювання спецдозволу Мотронівського ГЗК на тлі відповідної санкції РНБО до Дмитра Фірташа – після скасування Верховним судом тимчасової заборони. Але дозвіл фактично припинено не було, оскільки дію наказу служби призупиняв суд.

Скасувати анулювання спецдозволу № 3640 просило ТОВ "Тіберіус плюс" Олексія Шестюка, яке в червні купило дозвіл, і через суд змусило Держгеонадра погодити його відчуження.

Як випливає з тексту рішення, причиною для скасування судом наказу Держгеонадр про припинення спецдозволу стало його відчуження до нового власника в червні 2024 року за добу до набрання чинності рішення РНБО про санкції до Фірташа.

Зауважимо, станом на листопад 2025 року. в офіційній базі даних Держгеонадр власником спецдозволу № 3640 зазначено все ще ТОВ "Мотронівський ГЗК".

У жовтні 2024 року Верховний суд визнав законним наказ Державної служби геології та надр України, яким на тлі санкцій до Дмитра Фірташа зупинялася дія дозволу ТОВ "Мотронівський ГЗК" на видобування циркон-рутил-ільменітоносних пісків Малишевського родовища у Дніпропетровській області.

Про Мотронівський ГЗК

Мотронівський ГЗК – незакінчений інвестиційний проєкт Group DF, який, за даними групи, було вимушено заморожено з початком повномасштабної війни РФ проти України.

Втрати держави внаслідок спровокованого санкціями простою титанових активів у 2023-2024 роках, у Group DF оцінювали в 126 млн грн.

Напрямок видобутку титанового бізнесу Group DF включає два ГЗК (Межиріченський ГЗК і "Валки-Ільменіт"). Інвестиційні проекти Group DF у титановій галузі – Стремигородський ГЗК (Житомирська область) і Мотронівський ГЗК (Дніпропетровська область).