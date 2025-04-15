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Предприятие Фирташа лишилось лицензии на добычу ископаемых: подробности
Государственная служба геологии и недр 11 апреля прекратила действие специального разрешения на пользование недрами, предоставленного ООО "Мотроновский ГОК" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков месторождения "Малышевское" в Днепропетровской области.
Об этом пишет Nadra.Info.
Почему аннулировали разрешение
Отмечается, что это спецразрешение аннулировано на основании указа президента Украины Владимира Зеленского от 24 июня 2024 года, которым было введено в действие решение СНБО о введении санкций к Дмитрию Фирташу, который является конечным бенефициарным владельцем ООО "Мотроновский ГОК".
После решения СНБО "Мотроновский ГОК" продал спецразрешение в пользу ООО "Тибериус Плюс" Алексея Шестюка и в судебном порядке запретил Госгеонадрам аннулировать спецразрешение.
7 апреля 2025 года Верховный Суд отменил этот запрет, что и позволило Госгеонадрам аннулировать спецразрешение "Мотроновского ГОКа".
Компания Group DF Фирташа приступила к реализации проекта "Мотроновского ГОКа" в 2014 году. При этом он был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны России против Украины.
В январе 2025 года "Междуреченский ГОК" Дмитрия Фирташа запустил в работу обогатительную фабрику по производству концентрата ильменита в Житомирской области. Фабрика выведена на проектную мощность ильменитового концентрата 12-15 тыс. тонн в месяц.
Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах у Group DF оценивали в 126 млн грн.
Добавим, титановые руды включены в утвержденный СНБО перечень полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности Украины.
О Group DF
Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF инвестирует в химическую, титановую, медийную и портовую отрасли. Основатель и владелец Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область) – остановлены.
В октябре 2024 года Верховный суд признал законным приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым на фоне санкций к Дмитрию Фирташу останавливалось действие разрешения ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения в Днепропетровской области.