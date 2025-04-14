Спецразрешение на добычу янтаря в Ровенской области признали недействительным: в чем причина

Хозяйственный суд города Киева признал недействительными результаты аукциона по продаже специального разрешения на пользование недрами янтарного участка "Нетреба" в Ровенской области.

Об этом пишет Nadra.info со ссылкой на решение суда.

Издание напоминает, что разрешение на "Нетребу" Госгеонадра разыгрывали в декабре 2020 года.

Торги по участку "Нетреба" начинались с 363 770 грн. Лот заинтересовал только двух участников: победило ООО "Хупо Се Трейд" Сергея Антонова (с 2023 г. владелец 50% Максим Питель) со ставкой 4 250 000 грн, но после отказа победителя спецразрешение выкупило ООО "Амбербур" Романа Руденко за 3 850 000 грн.

Впоследствии обстоятельства аукциона начали расследовать в Антимонопольного комитета Украины и оштрафовали обоих участников за искажение конкуренции.

После решения АМКУ результаты аукциона в суде обжаловал заместитель руководителя Ровенской областной прокуратуры, чей иск и удовлетворен вышеупомянутым решением Хозсуда города Киева.

Пока решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Заметим, 3 482 действительных специальных разрешения на пользование украинскими недрами имеют 2 268 компаний и 78 физических лиц. Значительная часть спецразрешений сконцентрирована в руках корпоративных групп и лиц, находящихся под санкциями. Например, группа Дмитрия Фирташа владеет разрешениями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, тогда как компании, связанные с Игорем Коломойским, имеют спецразрешения на марганцевые руды.

Разрешения на месторождения хотят отобрать у нынешних владельцев

Отметим, дискуссия по поводу идеи привлечения США к добыче украинских недр вернула актуальность нескольких важных тем, которые еще до войны исчезли с повестки дня.

"Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "почтенным", что получили их практически безвозмездно", — напомнил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Раде Даниил Гетманцев.

Он настаивает на ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращение их народу. Этот вопрос необходимо решать вне зависимости от интересов США или других партнеров, ведь это интерес народа.

"А уже после его решения, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но без льгот со справедливой долей от стоимости добытого и желательно потом переработанного в Украине, которое должен получить народ Украины", — убежден Гетманцев.

Напомним, 78% украинских компаний-недропользователей сейчас считают отрасль инвестиционно привлекательной и только 4% придерживаются противоположного мнения, остальные 18% ответить затруднились, свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.