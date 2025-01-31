Титановый бизнес Фирташа возобновил работу обогатительной фабрики в Житомирской области

После простоя "Междуреченский ГОК", входящий в титановый бизнес Group DF Дмитрий Фирташ, запустил работу обогатительной фабрики по производству ильменитового концентрата в Житомирской области. Фабрика выведена на проектную мощность 20-25 тонн ильменитового концентрата / час или 12-15 тыс. тонн в месяц.

Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

Как отметил директор "Междуреченского ГОКа" Дмитрий Голик, также компания возобновила утраченные рынки сбыта и деловые связи с партнерами.

"Уже заключены неплохие контракты с европейскими партнерами, работаем над их выполнением. Кроме того, возобновляем команду. Запуск предприятия откладывался, в частности, из-за кадровых проблем, вызванных мобилизацией наших работников. Предприятие снова становится международным игроком, восстановило все разрушенные логистические связи и эффективно работает, постепенно увеличивая объемы производства", — подчеркнул Голик.

По его словам, на предприятии в настоящее время работает около 400 сп и работников.

4 млн тонн ильменитовой руды в год

"Междуреченский ГОК" состоит из двух комплексов – добычи ильменитовой руды/изготовления чернового концентрата и обогатительной фабрики, производящей ильменитовый концентрат. Предприятие производит основную продукцию – двуокись титана (сульфатный ильменитовый концентрат), и работает исключительно в сегменте химического титана, продукция которого не может использоваться в военно-промышленной промышленности из-за своих химических свойств. Это сырье для производства пигментов, используемое в лакокрасочной промышленности, производстве бумаги, пластмасс и строительных материалов.

В 2023 году "Междуреченский ГОК" добыл лишь 500 тыс. тонн ильменитовой руды и произвел 22,1 тыс. тонн ильменитового концентрата По результатам работы в 2024 году (январь-февраль) добыча составила 520 тыс. тонн ильменитовой руды.

Производственные мощности "Междуреченского ГОКа" способны добывать 4 млн. тонн ильменитовой руды в год и производить 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

Group DF в 2017-2019 инвестировала в обогатительную фабрику на "Межириченском ГОКе" более 7млн. долларов, а сама фабрика была введена в эксплуатацию в начале 2019 года.

Заметим, что вынужденная остановка и годовой простой фабрики в 2023-24 годах были связаны с решением Государственной службы геологии и недр Украины об остановке действия специального разрешения . Ведомство остановило все специальные разрешения компаниям Group DF Дмитрия Фирташа в связи с применением к нему летом 2021 санкций СНБО в виде аннулирования или остановки лицензий и других разрешений.

Впоследствии адвокатам Group DF удалось обжаловать это решение и доказать его незаконность и Госгеонадр восстановил лицензию для "Междуреченского ГОКа".

СПРАВКА:

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF инвестирует в химическую, титановую, медийную и портовую отрасли. Основатель и владелец Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ .

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область) – остановлены.

В октябре 2024 года Верховный суд признал законным приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым на фоне санкций к Дмитрию Фирташу останавливалось действие разрешения ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения в Днепропетровской области.