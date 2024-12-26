У Фирташа прокомментировали банкротство австрийской компании Ostchem Holding GmbH

Австрийская компания Ostchem Holding GmbH, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа, обанкротилась. Дело о банкротстве компании было открыто 23 декабря в земельном суде Зальцбурга.

Об этом сообщило австрийское информагентство АРА.

Австрийская Ostchem Holding GmbH обанкротилась

Согласно данным Австрийской ассоциации кредитных реформ, австрийская компания Ostchem Holding GmbH является классическим холдингом, единственной корпоративной целью которого является владение и управление пакетами акций компаний. Она является частью сети компаний, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, проживающему в Вене.

Отмечается, что мажоритарным акционером (86%) холдинговой компании является зарегистрированная на Кипре компания Fleori Enterprises Ltd., принадлежащая Фирташу.

Единственным активом холдинга до недавнего времени оставалась 100% дочерняя компания в Германии. Другой хозяйственной деятельности компания не осуществляла. В 2014 году, после аннексии Крыма, холдинг потерял контроль над расположенным там химическим заводом "Крымский титан". Это привело к полному прекращению деятельности его дочернего предприятия, ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс", которое находится на стадии ликвидации.

В конце 2021 г. группа сообщила, что "Юкрейниан Кемикал Продактс" продала все свои активы на временно оккупированной территории в Крыму компании "Русский титан" (РФ). Сумма сделки не разглашалась.

В то же время, Ostchem Holding GmbH имеет налоговую задолженность перед Австрийской Республикой. В частности, неуплаченными остаются налог на прибыль за 2011 год на общую сумму 3,36 млн. евро и за 2012 год на общую сумму 4,21 млн. евро.

"Согласно балансу за 2023 финансовый год, де-факто активы отсутствуют, но есть обязательства на общую сумму почти 43 млн евро. По данным ассоциации кредитных реформ, список кредиторов еще не составлен. Компания должна быть закрыта и ликвидирована, работников больше не трудоустраивают. У кредиторов есть время до 5 марта 2025 года, чтобы зарегистрировать свои требования", – говорится в публикации.

Что говорят у Фирташа

Как сообщили в пресс-службе Group DF, компания Ostchem Holding GmbH (Австрия) владела исключительно единственным титановым активом – "Крымским титаном", который группа потеряла из-за войны.

"Потеря этого актива в Крыму является логической причиной начала процедуры банкротства", — подчеркнули в компании.

Там отметили, что украинский азотный холдинг Ostchem, специализирующийся на производстве удобрений, никак не связан с австрийским холдингом и продолжает полноценно работать в Украине: предприятия Черкасский "Азот" и "Ровноазот" продолжают отгружать продукцию согласно действующим контрактам % выполнять свои обязательства.

Ostchem – азотный холдинг Group DF Дмитрия Фирташа, объединяющий крупнейших производителей минеральных удобрений в Украине. В него с 2011 года входят Ривнеазот и Черкасский Азот, а также Северодонецкий Азот и Стирол, которые не работают и расположены на оккупированных территориях.

По итогам девяти месяцев 2024 года заводы азотного холдинга Ostchem сократили производство минеральных удобрений на 15,3%, произведя 1,33 млн тонн продукции.

Напомним, что 12 апреля Group DF International подписала соглашение с Hyundai Engineering о строительстве в Ровно химического хаба с акцентом на "зеленые" технологии для производства аммиака и водорода из возобновляемых источников энергии. Проект предусматривает новые мощности производства азотных удобрений и производных продуктов, что должно способствовать технологическому развитию отрасли в Украине.