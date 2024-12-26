У Фірташа прокоментували банкрутство австрійської компанії Ostchem Holding GmbH

Австрійська компанія Ostchem Holding GmbH, яка входить у Group DF Дмитра Фірташа, збанкрутувала. Справу про банкрутство компанії було відкрито 23 грудня у земельному суді Зальцбурга.

Про це повідомило австрійське інформагентство АРА.

Австрійська Ostchem Holding GmbH збанкрутувала

Згідно даних Австрійської асоціації кредитних реформ, австрійська компанія Ostchem Holding GmbH є класичним холдингом, єдиною корпоративною метою якого є володіння та управління пакетами акцій компаній. Вона є частиною мережі компаній, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу, який проживає у Відні.

Зазначається, що мажоритарним акціонером (86%) холдингової компанії є зареєстрована на Кіпрі компанія Fleori Enterprises Ltd., яка належить Фірташу.

Єдиним активом холдингу до недавнього часу залишалася 100% дочірня компанія в Німеччині. Іншої господарської діяльності компанія не здійснювала. У 2014 році, після анексії Криму, холдинг втратив контроль над розташованим там хімічним заводом "Кримський титан". Це призвело до повного припинення діяльності його дочірнього підприємства, ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", яке нині перебуває на стадії ліквідації.

Наприкінці 2021 року група повідомила, що "Юкрейніан Кемікал Продактс" продала всі свої активи на тимчасово окупованій території в Криму компанії "Русский титан" (РФ). Суму угоди не розголошували.

Водночас Ostchem Holding GmbH має податкову заборгованість перед Австрійською Республікою. Зокрема, несплаченими залишаються податок на прибуток за 2011 рік на загальну суму 3,36 млн євро та за 2012 рік на загальну суму 4,21 млн євро.

"Згідно з балансом за 2023 фінансовий рік, де-факто активи відсутні, але є зобов'язання на загальну суму майже 43 млн євро. За даними асоціації кредитних реформ, список кредиторів ще не складений. Компанія має бути закрита та ліквідована, працівників більше не працевлаштовують. Кредитори мають час до 5 березня 2025 року, щоб зареєструвати свої вимоги", – йдеться у публікації.

Що кажуть у Фірташа

Як повідомили у пресслужбі Group DF, компанія Ostchem Holding GmbH (Австрія) володіла виключно єдиним титановим активом – "Кримським титаном", який група втратила через війну.

"Втрата цього актив в Криму є логічною причиною початку процедури банкротства", - підкреслили в компанії.

Там наголосили, що український азотний холдинг Ostchem, який спеціалізується на виробництві добрив, жодним чином не пов’язаний з австрійським холдингом та продовжує повноцінно працювати в Україні: підприємства Черкаський "Азот" та "Рівнеазот" продовжують відвантажувати продукцію згідно з діючими контрактами та на 100% виконувати свої зобов'язання.

Ostchem - азотний холдинг Group DF Дмитра Фірташа, що об'єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього з 2011 року входять "Рівнеазот" і Черкаський "Азот", а також Сєвєродонецький "Азот" і "Стирол", які не працюють і розташовані на окупованих територіях.

За підсумками дев’яти місяців 2024 року заводи азотного холдингу Ostchem скоротили виробництво мінеральних добрив на 15,3%, виготовивши 1,33 млн тонн продукції.

Нагадаємо, що 12 квітня Group DF International підписала угоду з Hyundai Engineering щодо будівництва у Рівному хімічного хаба з акцентом на "зелені" технології для виробництва аміаку та водню з відновлюваних джерел енергії. Проект передбачає нові потужності з виробництва азотних добрив та похідних продуктів, що має сприяти технологічному розвитку галузі в Україні.