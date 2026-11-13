Захист від уламків без зміни інтер'єру: в Україні представили балістичні штори

В Україні представили систему протиуламкового захисту Bronel - рухомі балістичні панелі, які встановлюють перед вікнами. Розробка має захищати людей, обладнання та робочі простори від уламків скла й інших небезпечних фрагментів під час вибухів.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.

Конструкція працює за принципом поглинання кінетичної енергії: замість відбивання удару вона гасить його імпульс і затримує уламки. Основу виробу становить багатошаровий балістичний пакет із негорючих матеріалів, які застосовують у бронежилетах.

Зовнішній шар виконаний із синтетичної тканини Oxford. За інформацією розробників, матеріал стійкий до вологи, плісняви, а також обробки спиртовими та хлорвмісними дезінфекційними засобами.

Як працюють балістичні штори

Проєкт започаткували 1 жовтня 2026 року представники оборонного сектору, волонтерської спільноти та будівельної галузі. Команда поставила за мету поєднати захисні властивості балістичних матеріалів із рішенням, яке можна інтегрувати в інтер'єр житлових і комерційних приміщень.

За словами керівника напряму розвитку бізнесу проєкту Артема Гензеля, Bronel не позиціонується як альтернатива повноцінним укриттям, а має забезпечити додатковий рівень безпеки у приміщеннях.

Стандартна панель має ширину 80 см, висоту 300 см і товщину 2 см. Водночас виробники передбачили можливість виготовлення конструкцій за індивідуальними розмірами відповідно до параметрів віконних прорізів.

Через значну вагу балістичного наповнення панелі встановлюють на посилені анкерні карнизи з роликовими механізмами. Передбачено однодоріжкові системи шириною 40 мм і дводоріжкові - 80 мм.

Карнизи кріплять до бетонної стелі або стіни. Під час монтажу конструкція має перекривати віконний проріз із запасом 15–20 см з кожного боку. У звичайному режимі панелі залишають відкритими, а під час повітряної тривоги їх пересувають, закриваючи вікна.

Які випробування пройшла розробка

За даними команди Bronel , виріб випробували в Національному університеті оборони України відповідно до стандарту НАТО та українського військового стандарту.

Під час тестування панель зупинила імітатор уламка F5 масою 1,1 г, який рухався зі швидкістю 479,67 м/с.

Для порівняння, швидкість розльоту уламків скла під час вибуху зазвичай становить 30–150 м/с. Таким чином, результати випробувань демонструють здатність конструкції затримувати фрагменти, що рухаються зі значною швидкістю.

Де планують використовувати Bronel

Розробники розглядають кілька напрямів застосування балістичних штор: житлову нерухомість, медичні заклади, навчальні установи, офісні комплекси та центри обробки даних.

У комерційних будівлях система має забезпечувати додатковий захист робочих місць, персоналу й техніки в разі пошкодження або руйнування скляних фасадів.

Окремий напрям - дата-центри рівня Tier III та Tier IV. Там Bronel пропонують встановлювати на технологічних вікнах у приміщеннях моніторингу, генераторних зонах і кімнатах із системами охолодження. Це має допомогти зменшити ризик пошкодження критичного обладнання внаслідок потрапляння уламків.

Таким чином, розробка орієнтована не лише на безпеку людей, а й на захист інфраструктури та обладнання, безперервність роботи якого має значення для бізнесу.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.