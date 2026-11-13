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Защита от обломков без изменения интерьера: в Украине представили баллистические шторы

шторы
В Украине разработали баллистические шторы

В Украине представили систему противоломочной защиты Bronel – подвижные баллистические панели, которые устанавливают перед окнами. Разработка должна защищать людей, оборудование и рабочие места от обломков стекла и других опасных фрагментов при взрывах.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.

Конструкция работает по принципу поглощения кинетической энергии: вместо отражения удара она гасит его импульс и задерживает обломки. Основу изделия составляет многослойный баллистический пакет из негорючих материалов, применяемых в бронежилетах.

Наружный слой выполнен из синтетической ткани Oxford. По информации разработчиков, материал устойчив к влаге, плесени, а также обработке спиртовыми и хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

Как работают баллистические шторы

Проект начали 1 октября 2026 представители оборонного сектора, волонтерского сообщества и строительной отрасли. Команда задалась целью сочетать защитные свойства баллистических материалов с решением, которое можно интегрировать в интерьер жилых и коммерческих помещений.

По словам руководителя направления развития бизнеса, проекта Артема Гензеля, Bronel не позиционируется как альтернатива полноценным укрытиям, а должен обеспечить дополнительный уровень безопасности в помещениях.

Стандартная панель имеет ширину 80 см, высоту 300 см и толщину 2 см. В то же время производители предусмотрели возможность изготовления конструкций по индивидуальным размерам в соответствии с параметрами оконных проемов.

Из-за значительного веса баллистического наполнения панели устанавливают на усиленные анкерные карнизы с роликовыми механизмами. Предусмотрены однодорожные системы шириной 40 мм и двухдорожные – 80 мм.

Карнизы крепят к бетонному потолку или стене. При монтаже конструкция должна перекрывать оконный проем с запасом 15-20 см с каждой стороны. В обычном режиме панели оставляют открытыми, а во время воздушной тревоги их передвигают, закрывая окна.

Какие испытания прошла разработка

По данным команды Bronel , изделие опробовали в Национальном университете обороны Украины в соответствии со стандартом НАТО и украинским военным стандартом.

Во время тестирования панель остановила имитатор отломка F5 массой 1,1 г, который двигался со скоростью 479,67 м/с.

Для сравнения скорость разлета обломков стекла при взрыве обычно составляет 30–150 м/с. Таким образом, результаты испытаний демонстрируют способность конструкции задерживать движущиеся фрагменты со значительной скоростью.

Где планируют использовать Bronel

Разработчики рассматривают несколько направлений применения баллистических штор: жилую недвижимость, медицинские учреждения, учебные заведения, офисные комплексы и центры обработки данных.

В коммерческих зданиях система должна обеспечивать дополнительную защиту рабочих мест, персонала и техники при повреждении или разрушении стеклянных фасадов.

Отдельное направление – дата-центры уровня Tier III и Tier IV. Там Bronel предлагает устанавливать на технологических окнах в помещениях мониторинга, генераторных зонах и комнатах с системами охлаждения. Это должно помочь снизить риск повреждения критического оборудования в результате попадания обломков.

Таким образом, разработка ориентирована не только на безопасность людей, но и защиту инфраструктуры и оборудования, непрерывность работы которого имеет значение для бизнеса.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.

Автор:
Ольга Опенько

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