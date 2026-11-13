Кількість українських біженців у ЄС за місяць скоротилася на понад 60 000: де проживає найбільше

Станом на 30 вересня 2026 року в країнах Євросоюзу статус тимчасового захисту мали 4,37 млн громадян, які виїхали з України через повномасштабну війну. За місяць їхня кількість скоротилася на 61 055 осіб, або 1,4%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Євростат.

У яких країнах найбільше українців

Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебували в Німеччині – 1 300 070 осіб (29,7% від загальної кількості в ЄС), Польщі – 858 545 (19,6%), а також Чехії – 391 720 (9%).

Водночас у 25 із 27 країн Євросоюзу кількість людей під тимчасовим захистом за вересень зросла. Найбільше в абсолютних цифрах – у Німеччині (+5 515 осіб); Румунії (+3 900); Італії (+2 505).

Скорочення зафіксували лише у двох країнах: Польщі – на 80 850 осіб (-8,6%) та Чехії – на 6 640 (-1,7%).

Структура за віком та статтю виглядає так:

дорослі жінки становили 44,1% від загальної кількості;

дорослі чоловіки становили 27,9%;

неповнолітні становили 28%.

За кількістю отримувачів тимчасового захисту на 1 000 жителів лідирувала Чехія – 35,9. Далі йшли Словаччина (28) та Кіпр (27,4). Середній показник у ЄС становив 9,7 особи на 1 000 жителів.

Особливості підрахунку

Євростат зазначає, що країни застосовують різні підходи до зняття з реєстрації осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Якщо це не робиться на постійній основі, це може призводити до щомісячного зменшення кількості зареєстрованих бенефіціарів.

Зокрема, зниження показників у Польщі головним чином пов'язане з адміністративними змінами. Йдеться про перехід до стандартних дозволів на тимчасове проживання та оновлення активних файлів шляхом видалення неактивних записів.

Окрім цього, існують такі особливості обліку в окремих державах:

Франція зазвичай не включає в статистику неповнолітніх;

в Іспанії, Греції, Ірландії та на Кіпрі до загальної кількості включають деяких людей, чий статус тимчасового захисту вже втратив чинність;

дані щодо Ісландії за вересень 2026 року недоступні.

Нагадаємо, станом на 31 серпня 2026 року в Європейському Союзі 4,43 млн людей, які виїхали з України через російську агресію, мали статус тимчасового захисту. За місяць їхня кількість збільшилася на 3 290 осіб, або на 0,1%.