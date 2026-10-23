Виїхало пів мільйона за пів року: яка нова чисельність населення в Україні

Станом на середину 2026 року чисельність населення України становила 28,5 млн осіб. За останній період країна втратила ще пів мільйона жителів, причому основною причиною став виїзд за кордон.

Як пише Dilo, про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, докторка економічних наук, професорка, академік НАН України Елла Лібанова під час Українського жіночого конгресу в Києві.

"Ми буквально кілька днів тому завершили роботу над оцінкою чисельності населення на середину року (2026 року) – 28,5 млн. Пів мільйона ми втратили. Це не стільки через загибелі, скільки все ж таки через виїзд", — зазначила науковиця.

За словами Лібанової, нині на демографічну ситуацію найбільше впливає міграція — як внутрішня, так і зовнішня.Вона наголосила: головна причина скорочення населення — виїзд людей за кордон.

При цьому у квітні на підконтрольній українському уряду території проживало приблизно 29 млн людей.

Чоловіки можуть виїхати з України після війни

Крім того, Лібанова побоюється, що після закінчення війни і скасування воєнного стану скорочення населення не зменшиться, а навпаки — збільшиться.

"Коли чоловіки отримають можливість виїзду, коли повернуться з фронту, то роботу, яку вони будуть вважати для себе гідною, і зарплату, яку вони будуть вважати прийнятною, ми їм запропонувати не зможемо. Я дуже боюсь, що з’явиться друга, так звана чоловіча міграційна хвиля. Це цілком ймовірно", — наголосила науковиця.

Вона зауважила, що перспективи повернення українців залежать від того, чи зможуть вони будувати життя в Україні. Якщо ж умови для цього будуть недостатніми, родини можуть вирішити залишитися за кордоном.

"І тоді виникає питання: а де возз'єднаються українські родини? В Україні? Чи за її межами?" — сказала демографиня.

Повернеться 30% біженців

Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців.