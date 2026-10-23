Выехало полмиллиона за полгода: какая новая численность населения в Украине

По состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составила 28,5 млн. человек. За последний период страна потеряла еще полмиллиона жителей, причем основной причиной стал выезд за границу.

Как пишет Dilo, об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Элла Либанова во время Украинского женского конгресса в Киеве.

"Мы буквально несколько дней назад завершили работу над оценкой численности населения на середину года (2026 года) – 28,5 млн. Пол миллиона мы потеряли. Это не столько из-за гибели, сколько из-за выезда", — отметила ученая.

По словам Либановой, сейчас на демографическую ситуацию больше всего влияет миграция — как внутренняя, так и внешняя. Она подчеркнула: главная причина сокращения населения — выезд людей за границу.

При этом в апреле на подконтрольной украинскому правительству территории проживало около 29 млн человек.

Мужчины могут уехать из Украины после войны

Кроме того, Либанова опасается, что после окончания войны и отмены военного положения сокращение населения не уменьшится, а наоборот — увеличится.

"Когда мужчины получат возможность выезда, когда вернутся с фронта, то работу, которую они будут считать для себя достойной, и зарплату, которую они будут считать приемлемой, мы им предложить не сможем. Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно", - отметила ученая.

Она отметила, что перспективы возвращения украинцев зависят от того, смогут ли они строить жизнь в Украине. Если условия для этого будут недостаточными, семьи могут решить остаться за границей.

"И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи? В Украине? Или за ее пределами?" - сказала демографиня.

Вернутся 30% беженцев

Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев.