UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,28

45,14

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Выехало полмиллиона за полгода: какая новая численность населения в Украине

беженцы из Украины
Население Украины продолжает сокращаться, по состоянию на середину года – это 28,5 млн человек / Depositphotos

По состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составила 28,5 млн. человек. За последний период страна потеряла еще полмиллиона жителей, причем основной причиной стал выезд за границу.

Как пишет Dilo, об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Элла Либанова во время Украинского женского конгресса в Киеве.

"Мы буквально несколько дней назад завершили работу над оценкой численности населения на середину года (2026 года) – 28,5 млн. Пол миллиона мы потеряли. Это не столько из-за гибели, сколько из-за выезда", — отметила ученая.

По словам Либановой, сейчас на демографическую ситуацию больше всего влияет миграция — как внутренняя, так и внешняя. Она подчеркнула: главная причина сокращения населения — выезд людей за границу.

При этом в апреле на подконтрольной украинскому правительству территории проживало около 29 млн человек.

Мужчины могут уехать из Украины после войны

Кроме того, Либанова опасается, что после окончания войны и отмены военного положения сокращение населения не уменьшится, а наоборот — увеличится.

"Когда мужчины получат возможность выезда, когда вернутся с фронта, то работу, которую они будут считать для себя достойной, и зарплату, которую они будут считать приемлемой, мы им предложить не сможем. Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно", - отметила ученая.

Она отметила, что перспективы возвращения украинцев зависят от того, смогут ли они строить жизнь в Украине. Если условия для этого будут недостаточными, семьи могут решить остаться за границей.

"И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи? В Украине? Или за ее пределами?" - сказала демографиня.

Вернутся 30% беженцев

Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину   вернется только треть беженцев.  

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности