В ЄС зросла кількість українських біженців: які країни прийняли найбільше

Станом на 31 серпня 2026 року в Європейському Союзі 4,43 млн людей, які виїхали з України через російську агресію, мали статус тимчасового захисту. За місяць їхня кількість збільшилася на 3 290 осіб, або на 0,1%.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Євростату.

У яких країнах найбільше біженців з України

Найбільше людей з України під тимчасовим захистом перебували в Німеччині — 1 294 555 осіб, або 29,2% від загальної кількості в ЄС. У Польщі цей статус мали 939 395 людей (21,2%), а в Чехії — 398 360 (9%).

У період із кінця липня до кінця серпня кількість людей під тимчасовим захистом зросла у 24 із 27 країн ЄС. Найбільше в абсолютних цифрах — у Німеччині, де показник збільшився на 4 330 осіб; у Румунії — на 3 440; у Чехії — на 3 135.

Водночас у деяких країнах кількість людей із таким статусом зменшилася. У Польщі — на 13 665 осіб, у Фінляндії — на 6 260, у Франції — на 2 125.

Кількість українських біженців у розрізі країн ЄС

Де найбільше українців на тисячу жителів

Якщо враховувати чисельність населення, найвищий показник мала Чехія — 36,5 людини з тимчасовим захистом на тисячу жителів. Далі йшли Словаччина з 27,7 та Кіпр із 27. Середній показник у ЄС становив 9,8.

Громадяни України становили понад 98,5% усіх людей під тимчасовим захистом у ЄС. Серед них 43,6% були дорослими жінками, 27,3% — дорослими чоловіками, а 29,1% — неповнолітніми.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно ухвалив рішення продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, ще на один рік — до березня 2028 року.