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В ЕС выросло количество украинских беженцев: какие страны приняли больше всего

беженцы
Швейцария пересмотрит статус украинских беженцев/Keystone

По состоянию на 31 августа 2026 года в Европейском Союзе 4,43 млн человек, выехавших из Украины из-за российской агрессии, имели статус временной защиты. За месяц их количество увеличилось на 3290 человек, или на 0,1%.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Евростата.

В каких странах больше всего беженцев из Украины

Больше людей из Украины под временной защитой находились в Германии — 1 294 555 человек, или 29,2% от общего количества в ЕС. В Польше этот статус имели 939 395 человек (21,2%), а в Чехии – 398 360 (9%).

В период с конца июля по конец августа количество людей под временной защитой возросло в 24 из 27 стран ЕС. Больше всего в абсолютных цифрах – в Германии, где показатель увеличился на 4 330 человек; в Румынии – на 3 440; в Чехии – на 3 135.

В то же время в некоторых странах количество людей с таким статусом уменьшилось. В Польше – на 13 665 человек, в Финляндии – на 6 260, во Франции – на 2 125.

Фото 2 — В ЕС выросло количество украинских беженцев: какие страны приняли больше всего
Число украинских беженцев в разрезе стран ЕС

Где больше всего украинцев на тысячу жителей

Если учитывать численность населения, самый высокий показатель имела Чехия — 36,5 человека с временной защитой на тысячу жителей. Далее следовали Словакия из 27,7 и Кипр из 27. Средний показатель в ЕС составил 9,8.

Граждане Украины составляли более 98,5% всех людей под защитой в ЕС. Среди них 43,6% были взрослыми женщинами, 27,3% – взрослыми мужчинами, а 29,1% – несовершеннолетними.

Напомним, Европейский Союз окончательно принял решение продлить действие механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев еще на один год — до марта 2028 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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