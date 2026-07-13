Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

Число украинских беженцев в Европейском Союзе со статусом временной защиты превысило 4,3 млн — в мае таких увеличилось в 22 странах ЕС из 26. Наибольший прирост зафиксирован в Италии.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Отмечается, что на 31 мая 2026 года в общей сложности 4,38 млн украинцев имели статус временной защиты в ЕС. За месяц их количество увеличилось на 7795 человек, или на 0,2%.

Наибольший прирост зафиксирован в Италии – на 6250 человек (+15,3%). Далее следуют Германия – на 3610 (+0,3%) и Испания – на 2295 (+0,9%).

При этом в четырех странах количество украинских беженцев сократилось. Наибольшее снижение произошло в Болгарии – на 12345 человек (-14,8%). Далее следуют Польша – минус 3750 (-0,4%) и Франция – минус 665 (-1,3%).

При этом Евростат отмечает, что резкие месячные понижения могут быть связаны не с массовым отъездом беженцев, а с особенностями национальной процедуры снятия с учета получателей временной защиты.

Кто именно находится под временной защитой

Странами ЕС, принимающим наибольшее количество украинцев, получивших временную защиту из Украины, являются:

Германия (1 283 270 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),

Польша (967 505 человек; 22,1%),

Испания (267 400 человек; 6,1%).

По состоянию на 31 мая 2026 года граждане Украины составили более 98,5% от общего числа лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составили 43,4% от общего количества, взрослые мужчины – 26,8%, а несовершеннолетние – почти треть (29,8%) всех лиц, получивших временную защиту.

Отметим, что Еврокомиссия предлагает государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год – до марта 2028 года. Вместе с тем, из числа лиц, которые могут рассчитывать на убежище, исключаются мужчины призывного возраста.

Вернутся 30% беженцев

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.