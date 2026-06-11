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В ЕС выросло количество украинских беженцев: какие страны приняли больше всего
По состоянию на 30 апреля 2026 года количество граждан Украины с временной защитой в ЕС достигло 4,37 миллиона человек. За один месяц этот показатель вырос на 42990 человек (+1,0%), при этом наибольший прирост зафиксирован в Польше, Италии и Германии.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Евростата.
Странами ЕС, принимающим наибольшее количество лиц, получивших временную защиту из Украины, являются:
- Германия – 1 279 660 человек (29,3% от общего количества человек в ЕС);
- Польша - 971 255 человек (22,2%);
- Чехия - 384 435 человек (8,8%).
В отчете отмечается, что количество украинских беженцев выросло в 24 странах ЕС и уменьшилось в 3 государствах. Наибольшее абсолютное увеличение наблюдалось:
- Польши (+9850 человек);
- Италии (+7020);
- Германии (+4705).
В то же время уменьшение граждан Украины с временной защитой зафиксировано во Франции (-440 человек) и Ирландии (-125).
Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек местного населения наблюдались в Чехии - 35,2, Польше (26,6) и Словакии (26,5) по сравнению с показателем 9,7 на уровне всего Европейского Союза.
В целом, по состоянию на 30 апреля 2026 года граждане Украины составляли более 98,5% от общего количества лиц, получивших временную защиту в ЕС. Демографическое распределение среди этой группы выглядит следующим образом:
взрослые женщины составляли 43,4% от общего количества; взрослые мужчины - 26,7%; несовершеннолетние – почти треть (29,9%) всех лиц.
Напомним, с таном на конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находились 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года.