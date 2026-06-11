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В ЕС выросло количество украинских беженцев: какие страны приняли больше всего

беженцы
В странах ЕС выросло количество украинских беженцев / Shutterstock

По состоянию на 30 апреля 2026 года количество граждан Украины с временной защитой в ЕС достигло 4,37 миллиона человек. За один месяц этот показатель вырос на 42990 человек (+1,0%), при этом наибольший прирост зафиксирован в Польше, Италии и Германии.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Странами ЕС, принимающим наибольшее количество лиц, получивших временную защиту из Украины, являются:

  • Германия – 1 279 660 человек (29,3% от общего количества человек в ЕС);
  • Польша - 971 255 человек (22,2%);
  • Чехия - 384 435 человек (8,8%).

В отчете отмечается, что количество украинских беженцев выросло в 24 странах ЕС и уменьшилось в 3 государствах. Наибольшее абсолютное увеличение наблюдалось:

  • Польши (+9850 человек);
  • Италии (+7020);
  • Германии (+4705).

В то же время уменьшение граждан Украины с временной защитой зафиксировано во Франции (-440 человек) и Ирландии (-125).

распределение беженцев из Украины в ЕС, карта
распределение беженцев из Украины в ЕС / Евростат

Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек местного населения наблюдались в Чехии - 35,2, Польше (26,6) и Словакии (26,5) по сравнению с показателем 9,7 на уровне всего Европейского Союза.

В целом, по состоянию на 30 апреля 2026 года граждане Украины составляли более 98,5% от общего количества лиц, получивших временную защиту в ЕС. Демографическое распределение среди этой группы выглядит следующим образом:

взрослые женщины составляли 43,4% от общего количества; взрослые мужчины - 26,7%; несовершеннолетние – почти треть (29,9%) всех лиц.

Напомним, с таном на конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находились 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук