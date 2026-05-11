В ЕС стало меньше беженцев из Украины под временной защитой: где сейчас больше всего украинцев

На конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев ныне находится в Германии, Польше и Чехии.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Причины понижения в разных странах отличаются. Наибольшее сокращение зафиксировали в Италии , где количество украинцев уменьшилось сразу на 30 365 человек или 47,4%. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, подлежащих ежегодному обновлению. Также заметное уменьшение произошло в:

Чехии – минус 19 810 человек;

Финляндии – минус 8080 человек.

А в 14 государствах количество украинцев, наоборот, возросло, наибольший прирост показали:

Германия – плюс 7 480 человек;

Испания – плюс 2 665 человек;

Румыния – плюс 2 125 человек.

В Евростате предполагается, что это может свидетельствовать как о внутренней миграции украинцев между странами ЕС, так и о продолжении выезда из Украины отдельных категорий граждан.

Где сейчас больше всего украинцев в ЕС

Традиционно наибольшее количество украинских беженцев принимают три страны, которые вместе обеспечивают убежище. 2,6 миллиона человек. Лидером остается Германия, где во временной защите находятся 1 274 955 украинцев – это почти 29,4% от общего количества ЕС.

На втором месте – Польша, принявшая 961 405 человек, или 22,2% всех украинцев со статусом временной защиты Третью строчку заняла Чехия, где сейчас находятся 379 820 украинцев, что составляет 8,8% от общего показателя.

Именно эти три страны остаются главными центрами украинской вынужденной миграции с начала полномасштабной войны.

Если оценивать не абсолютные цифры, а количество украинских беженцев на тысячу жителей картина несколько иная. Самые высокие показатели зафиксированы в:

Чехии – 34,8 человека на тысячу жителей;

Польши – 26,3;

Словакии – 26,2.

Для сравнения, средний показатель по всему Евросоюзу составляет 9,6 человека на тысячу населения .

Кто именно находится под временной защитой

По данным Евростата, сверх 98,4% всех людей, пользующихся временной защитой, граждане Украины. Структура этой группы остается почти неизменной:

43,3% – взрослые женщины;

– взрослые женщины; 30,1% – дети и несовершеннолетние;

– дети и несовершеннолетние; 26,6% – взрослые мужчины.

Вернутся 30% беженцев

Отметим, что на 28 февраля 2026 года в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии проживало примерно 4,4 млн украинцев. Еще около 700 тыс. находятся в других странах.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.