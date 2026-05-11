В ЕС стало меньше беженцев из Украины под временной защитой: где сейчас больше всего украинцев

На конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев ныне находится в Германии, Польше и Чехии.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Отмечается, что по сравнению с февралем 2026 количество людей под временной защитой сократилось на   68 980 человек, или   1,6%.

Причины понижения в разных странах отличаются. Наибольшее сокращение зафиксировали в   Италии , где количество украинцев уменьшилось сразу на   30 365 человек или 47,4%. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, подлежащих ежегодному обновлению. Также заметное уменьшение произошло в:

  • Чехии   – минус   19 810 человек;
  • Финляндии   – минус   8080 человек.

А в 14 государствах количество украинцев, наоборот, возросло, наибольший прирост показали:

  • Германия   – плюс   7 480 человек;
  • Испания – плюс   2 665 человек;
  • Румыния   – плюс   2 125 человек.

В Евростате предполагается, что это может свидетельствовать как о внутренней миграции украинцев между странами ЕС, так и о продолжении выезда из Украины отдельных категорий граждан.

Где сейчас больше всего украинцев в ЕС

Традиционно наибольшее количество украинских беженцев принимают три страны, которые вместе обеспечивают убежище.   2,6 миллиона человек.   Лидером остается   Германия, где во временной защите находятся   1 274 955 украинцев   – это почти   29,4%   от общего количества ЕС.

На втором месте –   Польша, принявшая   961 405 человек, или   22,2%   всех украинцев со статусом временной защиты Третью строчку заняла   Чехия, где сейчас находятся   379 820 украинцев, что составляет   8,8% от общего показателя.

Именно эти три страны остаются главными центрами украинской вынужденной миграции с начала полномасштабной войны.

Если оценивать не абсолютные цифры, а   количество украинских беженцев на тысячу жителей   картина несколько иная. Самые высокие показатели зафиксированы в:

  • Чехии   – 34,8 человека на тысячу жителей;
  • Польши   – 26,3;
  • Словакии   – 26,2.

Для сравнения, средний показатель по всему Евросоюзу составляет   9,6 человека на тысячу населения .  

Кто именно находится под временной защитой

По данным Евростата, сверх   98,4%   всех людей, пользующихся временной защитой, граждане Украины. Структура этой группы остается почти неизменной:

  • 43,3%   – взрослые женщины;
  • 30,1%   – дети и несовершеннолетние;
  • 26,6%   – взрослые мужчины.

Вернутся 30% беженцев

Отметим, что на 28 февраля 2026 года в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии проживало примерно 4,4 млн украинцев. Еще около 700 тыс. находятся в других странах.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину   вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Автор:
Светлана Манько