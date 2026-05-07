Украина хочет получить данные об находящихся в ЕС украинцах для подготовки их возвращения

Украина хочет получить данные о своих гражданах, которые находятся во временной защите в Европейском Союзе, чтобы подготовить для них условия, если они сами захотят вернуться в страну. Прежде всего, речь идет об уязвимых категориях населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече министра Дениса Улютина с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Киев хочет получить информацию об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в том числе о самых уязвимых категориях. В министерстве объясняют это необходимостью планировать политику возвращения и готовить украинские общины к приему людей.

Также стороны обсуждали возможное завершение режима временной защиты после марта 2027 года. Улютин заявил, что Украина заинтересована в возвращении граждан, однако она должна быть "добровольной и осознанной", а украинцы до этого момента должны иметь "четкие и законные возможности" для пребывания в ЕС.

Ранее Улютин предполагал, что после завершения активных боевых действий в Украину вернутся около двух миллионов украинцев

Министр убежден, что решение о возвращении украинцы будут приниматься, сравнивая условия жизни за границей с возможностями, которые они получат в Украине. Поэтому речь идет не об одном факторе, а о совокупности условий – от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью.

Вернутся 30% беженцев

Отметим, что на 28 февраля 2026 года в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии проживает примерно 4,4 млн украинцев. Еще около 700 тыс. находятся в других странах. Больше украинцев в Германии – около 1 млн, чуть меньше – в Польше, а в Чехии украинская диаспора составляет 3% всего населения страны.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.