Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина хочет получить данные об находящихся в ЕС украинцах для подготовки их возвращения

Денис Улютин и Магнус Бруннер
Денис Улютин и Магнус Бруннер / Минсоцполитики

Украина хочет получить данные о своих гражданах, которые находятся во временной защите в Европейском Союзе, чтобы подготовить для них условия, если они сами захотят вернуться в страну. Прежде всего, речь идет об уязвимых категориях населения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече министра Дениса Улютина с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Киев хочет получить информацию об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в том числе о самых уязвимых категориях. В министерстве объясняют это необходимостью планировать политику возвращения и готовить украинские общины к приему людей.

Также стороны обсуждали возможное завершение режима временной защиты после марта 2027 года. Улютин заявил, что Украина заинтересована в возвращении граждан, однако она должна быть "добровольной и осознанной", а украинцы до этого момента должны иметь "четкие и законные возможности" для пребывания в ЕС.

Ранее Улютин предполагал, что после завершения активных боевых действий в Украину вернутся около двух миллионов украинцев

Министр убежден, что решение о возвращении украинцы будут приниматься, сравнивая условия жизни за границей с возможностями, которые они получат в Украине. Поэтому речь идет не об одном факторе, а о совокупности условий – от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью.

Вернутся 30% беженцев

Отметим, что на 28 февраля 2026 года в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии проживает примерно 4,4 млн украинцев. Еще около 700 тыс. находятся в других странах. Больше украинцев в Германии – около 1 млн, чуть меньше – в Польше, а в Чехии украинская диаспора составляет 3% всего населения страны.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину   вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Автор:
Светлана Манько