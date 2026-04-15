В ЕС находятся 4,4 млн украинских беженцев: какие страны приютили больше всего

В ЕС находятся 4,4 млн украинских беженцев

Количество лиц, получивших статус временной защиты в странах ЕС, на конец февраля 2026 достигло 4,4 миллиона человек. За последний отчетный месяц этот показатель вырос на 22 415 человек.

Какие страны приняли больше всего?

Наибольшая доля украинцев с временной защитой сосредоточена в трех странах:

  • Германия (1267475 человек; 28,8% от общего количества);
  • Польша (966 595 человек; 22,0%);
  • Чехия (399630 человек; 9,1%).

В феврале прирост количества зарегистрированных лиц наблюдался в 24 странах Евросоюза. Наибольший рост зафиксирован в Германии (+7245), Чехии (+2445) и Испании (+2425). Зато в трех странах произошло уменьшение количества человек: в Эстонии (-710), Франции (-465) и Люксембурге (-5).

Соотношение и демография

Высокий уровень концентрации лиц под защитой на 1000 местных жителей зафиксирован в следующих государствах:

  • Чехия (36,6);
  • Польша (26,5);
  • Словакия (26,0).

Средний показатель по ЕС составляет 9,8 тысячи человек.

По состоянию на 28 февраля 2026 года граждане Украины составляли 98,4% всех получателей статуса. Демографический состав выглядит следующим образом:

  • взрослые женщины – 43,5%;
  • несовершеннолетние - 30,2%;
  • взрослые мужчины – 26,3%.

Напомним, Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС по поводу дальнейшего статуса украинцев после марта 2027 года. Рассматриваются разные варианты – от полной отмены временной защиты до ее продления еще на год.

Автор:
Татьяна Ковальчук