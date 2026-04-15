В ЕС находятся 4,4 млн украинских беженцев: какие страны приютили больше всего
Количество лиц, получивших статус временной защиты в странах ЕС, на конец февраля 2026 достигло 4,4 миллиона человек. За последний отчетный месяц этот показатель вырос на 22 415 человек.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Евростата.
Какие страны приняли больше всего?
Наибольшая доля украинцев с временной защитой сосредоточена в трех странах:
- Германия (1267475 человек; 28,8% от общего количества);
- Польша (966 595 человек; 22,0%);
- Чехия (399630 человек; 9,1%).
В феврале прирост количества зарегистрированных лиц наблюдался в 24 странах Евросоюза. Наибольший рост зафиксирован в Германии (+7245), Чехии (+2445) и Испании (+2425). Зато в трех странах произошло уменьшение количества человек: в Эстонии (-710), Франции (-465) и Люксембурге (-5).
Соотношение и демография
Высокий уровень концентрации лиц под защитой на 1000 местных жителей зафиксирован в следующих государствах:
- Чехия (36,6);
- Польша (26,5);
Словакия (26,0).
Средний показатель по ЕС составляет 9,8 тысячи человек.
По состоянию на 28 февраля 2026 года граждане Украины составляли 98,4% всех получателей статуса. Демографический состав выглядит следующим образом:
- взрослые женщины – 43,5%;
- несовершеннолетние - 30,2%;
- взрослые мужчины – 26,3%.
Напомним, Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС по поводу дальнейшего статуса украинцев после марта 2027 года. Рассматриваются разные варианты – от полной отмены временной защиты до ее продления еще на год.