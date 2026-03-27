Временная защита украинцев в ЕС может быть продлена еще на год

Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС по поводу дальнейшего статуса украинцев после марта 2027 года. Рассматриваются разные варианты – от полной отмены временной защиты до ее продления еще на год.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

Временная защита украинцев

Евросоюз готовится принять единое решение о статусе украинцев, проживающих в странах ЕС под временной защитой. Одним из рассмотренных вариантов является продление действия этой защиты еще на один год.

Так, Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами ЕС о возможных моделях предоставления украинцам нового легального статуса, который начнет действовать после марта 2027 года.

Ожидается, что до конца мая 2026 г. Еврокомиссия подготовит конкретное предложение, которое затем официально рассмотрят представители стран-членов в Брюсселе.

Среди обсуждаемых вариантов - перевод украинских граждан на общие условия получения разрешений на проживание в ЕС или создание нового специального статуса для украинских беженцев.

Собеседники "Европейской правды" отмечают, что также рассматривается возможность продления временной защиты еще на год - до марта 2028 года, с учетом того, что война в Украине продолжается.

Напомним, в июне 2025 года Совет министров ЕС по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты.

Речь шла о продолжении действия временной защиты до 4 марта 2027 года, а также о поддержке добровольного возвращения и долгосрочной интеграции. Как отметили в Еврокомиссии это продолжение, вероятно, станет последним, поскольку предлагается подготовиться к скоординированному переходу от временной защиты к другим правовым статусам.