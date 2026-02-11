Запланована подія 2

В Евростате подсчитали, сколько украинских беженцев в настоящее время находятся в странах ЕС

беженцы из Украины
В Евростате подсчитали, сколько украинских беженцев в настоящее время находятся в странах ЕС / Depositphotos

По состоянию на 31 декабря 2025 г. в странах Европейского Союза находились 4,35 млн граждан Украины, которые выехали из-за войны и получили статус временной защиты. По сравнению с концом ноября их количество выросло на 24 675 человек, или на 0,6%.

Как пишет Delo.ua, об этом   свидетельствуют   данные Евростата.

Больше всего украинцев приняли Германия – 1 250 620 человек, что составляет 28,7% от общего количества в ЕС, Польша – 969 240 (22,3%) и Чехия – 393 055 (9%).

Среди 26 стран ЕС, по которым доступны данные, в 22 государствах количество получателей временной защиты возросло. Наибольший прирост зафиксировали в Германии (+9620), Испании (+2235) и Румынии (+2160). В то же время сокращение произошло во Франции (-1250) и Эстонии (-470).

Самый высокий показатель количества лиц с временной защитой на тысячу населения зафиксирован в Чехии - 36 человек. В Польше этот показатель составляет 26,6, на Кипре и в Словакии – по 25,8. В среднем по ЕС – 9,7 на тысячу жителей.

Граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в Евросоюзе в декабре. Среди них 43,6% – взрослые женщины, 30,5% – несовершеннолетние, а 25,9% – взрослые мужчины.

Фото 2 — В Евростате подсчитали, сколько украинских беженцев в настоящее время находятся в странах ЕС

По состоянию на 30 ноября 2025 года общее количество граждан, бежавших из Украины и получивших статус временной защиты в ЕС, составило 4,33 миллиона человек. По сравнению с октябрем эта цифра выросла на 30 615 человек, что свидетельствует о стабильной, хотя и медленной тенденции к увеличению.

Автор:
Светлана Манько